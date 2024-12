Seniori v Spišskej Novej Vsi dostanú balíčky s vitamínmi, sami si ich môžu vyzdvihnúť

3.4.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Spišská Nová Ves poskytne seniorom vitamíny zadarmo. Týka sa to tých, ktorí tento rok dosiahnu najmenej 70 rokov veku. Podmienkou je tiež trvalý pobyt v meste. Vydávať ich bude od 6. apríla.

Ako ďalej informovala pracovníčka pre styk s médiami Edita Gondová, vitamíny si budú môcť seniori alebo ich príbuzní vyzdvihnúť v budove mestského úradu na Štefánikovom námestí 1 alebo v budove Radnice na Radničnom námestí 7.

Urobiť tak budú môcť podľa abecedného harmonogramu. Zriadené budú aj mobilné výdajné miesta.

Môžu si ich vyzdvihovať

Poslanci návrh primátora mesta Pavla Bečarika poskytnúť seniorom výživové doplnky s obsahom vitamínu C, D3 a zinku schválili na svojom zasadnutí v polovici marca.

Vitamíny sa k seniorom dostanú v dňoch od 6. do 9. apríla a od 12. do 16. apríla. Samospráva pripravila abecedný harmonogram rozdávania podľa priezvisk.

Napríklad v čase od 8:00 do 9:00 si ich budú môcť vyzdvihnúť seniori s priezviskom začínajúcim písmenami A až Č. Nasledovať budú v hodinových intervaloch aj ďalšie priezviská. Presný rozpis zverejnilo mesto na svojej internetovej stránke v časti Tlačové správy.

Aj mobilné výdajné miesta

Podobným spôsobom budú fungovať aj mobilné výdajné miesta. Spišskonovovešťania si budú môcť vitamíny vyzdvihnúť v pristavenom vozidle. Tie budú na sídliskách Mier, Západ, Východ a Tarča.

Za obyvateľmi prídu aj do mestskej časti Novoveská Huta a Ferčekovce. Pri preberaní musia predložiť preukaz totožnosti alebo preukaz poistenca zdravotnej poisťovne.

Mesto odporúča seniorom prečítať si príbalový leták alebo užívanie výživových doplnkov konzultovať so svojím ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom.

Pomoc seniorom

Mestský úrad chce zároveň prostredníctvom svojich terénnych sociálnych pracovníkov pomôcť seniorom pri vypĺňaní formulára, ako je požiadavka o očkovanie alebo o vyšetrenie PCR testom.

Záujemcovia o službu ich môžu kontaktovať na telefónnych číslach 053/41 52 135, 41 52 134 alebo 41 52 133.

