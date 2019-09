Seniori si nezaslúžia, aby sme ich vnímali len ako otlak spoločnosti

Nie v každej rodine sa nájde niekto, kto je schopný a ochotný mamu, otca, prípadne ich rodičov doma opatrovať, ak si to ich momentálny stav vyžaduje. Neraz nastáva situácia, keď už aj naši starkí sami uznajú, že by bolo pre nich najlepšie, keby sa mohli nasťahovať do domova dôchodcov.