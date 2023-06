Seniori odmietli Matovičov návrh pomoci z desatora požiadaviek na udržanie koalície, ministrovi poslali tvrdý odkaz

1.9.2022 (Webnoviny.sk) - Občianske združenie Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) vyzýva, aby sa okamžite vyriešila situácia pre pomoc seniorom. Združenie však odmieta pomoc, ktorá bola predstavená v desiatich bodoch v návrhu ako podmienka pre zachovanie koalície.

„Pomoc v návrhu nemá žiaden racionálny základ a nereflektuje skoro 15 percent dôchodcovskej inflácie a zdražovanie, s ktorou sú konfrontovaní seniori už niekoľko mesiacov," tvrdí Kotian, podľa ktorého je 13. dôchodok nedostatočný.

„V súčasnosti je 13. dôchodok iba sociálna dávka, nie skutočný dôchodok. Myslíme si, že takýto vážny záväzok má prichádzať po racionálnom a konštruktívnom dialógu," tvrdia v JDS. Podľa nich v dôsledku zdražovania seniori prispievajú viac ako 400 miliónov eur do štátneho rozpočtu.

„Návrhom nám z týchto 400 miliónov chcú vyplatiť naspäť len 150 miliónov eur, ako 13. dôchodok. Prečo si chce týmto návrhom štát nechať 250 miliónov eur?," dožadujú sa odpovede v občianskom združení.

Kotian priznal, že už niekoľko mesiacov upozorňujú na neudržateľnú situáciu u seniorov. „Pod petíciu za naše oprávnené požiadavky sa iba za jeden mesiac podpísalo už viac ako 160-tisíc ľudí," dodal predseda JDS.

Združenie na základe petície očakávalo aspoň diskusiu. „Dôrazne požadujeme upokojenie a stabilitu. Najmä však konštruktívny dialóg a riešenia adekvátne súčasnej dobe," uzavrel Kotian.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

