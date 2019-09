Senior z Ohia sa chce v 87 rokoch vrátiť do práce, jeho hlavným dôvodom je chorá manželka

MIDDLEBURG HEIGHTS 30. augusta (WebNoviny.sk) - Senior z amerického Ohia chce začať opäť pracovať, aby dokázal platiť účty za liečbu svojej chorej manželky. Osemdesiatsedemročný Robert Blocksom má v úmysle zarobiť peniaze ako šofér nákladného auta.

Predali veľkú časť majetku

"Trápi ma viacero chorôb, no najviac asi to, že nemôžem dobre chodiť a mám tiež rakovinu prsníka," uviedla mužova manželka Jelaine Blocksom pre americký magazín People. "Diagnostikovali mi aj astmu, takže mám problémy s dýchaním. Minulý mesiac som bola dva razy v nemocnici," dodala.



Dvojica už predala veľkú časť majetku, vrátane karavanu, aby mohli zaplatiť účty. Presťahovali sa z Middleburg Heights v Ohiu do domu, kde sa 87-ročnej žene lepšie pohybuje. "Vždy som rád šoféroval, takže by som rád zarobil peniaze týmto spôsobom," vyjadril sa senior pre WEWS News.

Portál tiež informuje, že čoraz viac amerických dôchodcov začína opäť pracovať. Za uplynulých dvanásť mesiacov sa do práce vrátilo 255-tisíc ľudí starších ako 85 rokov, píše denník The Washington Post. Mnohí z nich pritom robia na rančoch, farmách alebo v účtovníctve.

Dokáže len navariť

Jelaine Blocksom pre People takisto povedala, že nie je nadšená z manželovho návratu do zamestnania, no liečba je podľa nej naozaj drahá. "Kiež by to nemusel robiť, lenže on to vidí ako jediné riešenie. Je to náročné, a to najmä pre neho, pretože sa stará o mňa aj o dom. Ja dokážem len navariť," vyjadrila sa žena. "Milujem ho tak isto, ako na začiatku. Je to veľmi dobrý človek, veľmi čestný, poctivý, spoľahlivý," vyznala sa seniorka.



Robert Blocksom dúfa, že by pracoval len v regióne a len počas víkendov, takže by sa mohol ďalej starať o manželku. V septembri začne navštevovať potrebný vodičský kurz.

Verejnosť môže dvojici od stredy pomôcť prostredníctvom portálu GoFundMe, kde chcú na zaplatenie účtov vyzbierať desaťtisíc dolárov (v prepočte približne 8600 eur).





