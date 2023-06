Šeliga a Žitňanská - politické obete koronavírusu (komentár)

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga a predsedníčka sociálneho výboru Jana Žitňaská končia vo svojich funkciách. Obaja ohlásili demisiu po tom, čo sa prevalil ich prehrešok, že v zakázaných nočných hodinách sedeli spolu s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom v bratislavskom klube.

Pekne, že odstúpili, ale nemali tam vôbec byť

Rozhodnutie Šeligu a Žitňanskej možno iba kvitovať, ale to ich neospravedlňuje, že ako ústavní činitelia vedome porušili platné predpisy. Droba sa pre takýto krok nerozhodol, lebo, ako uviedol, nejde podľa neho o zlyhanie, za ktoré by sa odstupovalo z funkcie.

Na to možno povedať len jedno – vážený pán predseda, aj vy ste občan, pre ktorého platia predpisy.

Uvidíme, čo sa stane majiteľovi podniku, ktorý s vedomím, že porušuje predpisy, dovolil, aby sa politici presunuli do priestorov klubu. Verím, že všetci menovaní budú informovať verejnosť, akú pokutu zaplatili, lebo len tak potvrdia, že aj oni sú obyčajní smrteľníci.

Krok poslancov je ojedinelý prípad

Šeliga a Žitňaská ukázali, ako vyzerá politická kultúra. Na takýto krok na Slovensku nie sme zvyknutí. Veď sa môžeme pozrieť do minulosti na protipandemické prehrešky ďalších politikov, ktorí hľadali všetky možné výhovorky, prečo k nim došlo.

Nočná jazda predsedu parlamentu Borisa Kollára s priateľkou, ktorá sa skončila dopravnou nehodou. Vysvetlenie bolo, že v zakázanom čase hľadali liek v niektorej z lekární.





Návšteva predsedu Hlasu Petra Pellegriniho u krajčíra počas lockdownu, či účasť Richarda Sulíka na demonštráciách počas zákazu hromadných akcií nepriniesli politické zemetrasenie.

O predsedovi Smer-u Robertovi Ficovi, ktorý si počas prejavu na zakázanom hromadnom podujatí odmietal dať povinné rúško, netreba ani hovoriť. Prehrešky kotlebovcov by sa nedali spočítať.





Všetci ukázali, že pre politika na Slovensku neplatia rovnaké pravidlá ako pre obyčajných ľudí. Preto aj možno vyzdvihnúť prístup Šeligu a Žitňanskej. To, čo sľubovali pred voľbami, že nová vláda sa bude inak správať, aj dodržali.





Keby tak urobili aj ostatní. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť, ale najlepšie by bolo, aby konali tak, že sa nebudú mať za čo ospravedlňovať.

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.