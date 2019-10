Sekera pre zranenia rozmýšľal aj o konci kariéry, naznačil účasť na domácich MS v hokeji 2019

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský obranca Andrej Sekera z klubu zámorskej hokejovej NHL Edmonton Oilers má za sebou náročné obdobie.

V ostatných dvoch sezónach toho veľa nenahral. Kým vlani nútene pauzoval pre vážne zranenie kolena, úvod aktuálneho ročníka vynechal pre úraz achilovky.

Negatívne myšlienky odišli po 15 minútach

Obe zranenia vyústili do operačných zákrokov. Rodák z Bojníc priznal, že v hlave mal aj ukončenie aktívnej činnosti.

"Určite som o tom premýšľal. V 31 rokoch som mal zranenie vonkajšieho krížneho väziva a teraz achilovka? Mohol to byť trpký koniec mojej kariéry," povedal Sekera podľa webu sportsnet.ca. "Vedel som, ako dlho trvá rekonvalescencia. Bez ohľadu na to, čo povedia lekári, je to vždy päť či šesť mesiacov. Negatívne myšlienky však odišli asi po 15 minútach. Vedel som, čo je predo mnou a začal som sa na to pripravovať," dodal 32-ročný bek.

Výkony gradujú každým zápasom

V minulej sezóne sa po návrate na ľad trápil. V lepšom svetle sa prezentoval až na majstrovstvách sveta, kde viedol reprezentáciu SR v pozícii kapitána. Tento rok jeho výkony gradujú prakticky každým zápasom. "Potrebujem hrať viac hokej," uviedol Sekera, čím naznačil, že v prípade absencie Edmontonu v play-off NHL by sa rád zúčastnil aj na svetovom šampionáte 2019 v Bratislave a Košiciach.

V ročníku 2018/2019 odohral skúsený bek dosiaľ 19 stretnutí v NHL, v ktorých si pripísal tri asistencie. Pridal aj päť štartov a dve gólové prihrávky v nižšej AHL. Edmonton ho nominoval na boj o Trofej Billa Mastertona.

