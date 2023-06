Šéfka všeobecných lekárov tvrdo skritizovala Krištúfkovej úpravu preventíviek, môže byť v rozpore s ústavou

Parlamentom schválená legislatíva od poslankyne za hnutie Sme rodina Petry Krištúfkovej upravujúca preventívne prehliadky dospelých je prejavom odborného diletantizmu. Je v rozpore s viacerými platnými zákonmi, je v praxi nevykonateľná a pravdepodobne je súčasne aj v rozpore s Ústavou SR. Tvrdí to prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková.

Ustanovenie je v rozpore so zákonmi

Každý dospelý občan môže v súčasnosti absolvovať preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára raz za dva roky. Výnimkou sú darcovia krvi, ktorí môžu absolvovať preventívnu prehliadku raz za rok, čo je podľa Paluškovej medicínsky odôvodnené, odborne nespochybniteľné a žiaduce.

Pozmeňovacím návrhom poslankyne Krištúfkovej sa však do zákona dostala formulácia, podľa ktorej je periodicita preventívnych prehliadok u pacientov raz za dva roky, v prípade darcov krvi a pacientov po absolvovanej onkologickej liečbe, odporúčaných na ďalšie sledovanie u lekára so špecializáciou v špecializačnom všeobecné lekárstvo raz za rok.





„Ustanovenie zákona je v rozpore s viacerými platnými zákonmi a vyhláškami, je vecne nevykonateľné a medicínsky nezmyselné,“ zdôrazňuje šéfka SVLS.

Nejasnosti v znení

Podľa nej nie je jasné, čo v novele zákona znamená po absolvovanej onkologickej liečbe, kedy sa má uskutočniť, či o aký typ liečby by malo ísť. Takéto nezmysly podľa Paluškovej nemajú žiadny význam pre pacienta ani pre spoločnosť, nie sú opreté o žiadnu medicínu dôkazov, a preto neexistujú nikde na svete.





„Je evidentné, že ten, kto takto pokrivil roky starostlivo budovaný systém preventívnych prehliadok, ich zmysel, význam a náplň, je úplný medicínsky aj právny diletant,“ uviedla Palušková. Takýto postup je podľa nej v zásadnom rozpore s medzinárodnými odporúčaniami, ktoré varujú pred zbytočnou, pacienta zaťažujúcou a finančne neefektívnou „prílišnou diagnostikou“.

Palušková sa chce obrátiť na prezidentku

„Potrebujeme finančné prostriedky na efektívne preventívne programy, správnu diagnostiku a liečbu našich pacientov, efektívne onkologické programy, a nie na preukázateľné mrhanie nielen financiami, ale aj kapacitami zdravotníckych pracovníkov,“ tvrdí. Formulácia „pacientov po absolvovanej onkologickej liečbe, odporúčaných na ďalšie sledovanie u lekára so špecializáciou v špecializačnom všeobecné lekárstvo raz za rok“ je podľa šéfky SVLS v rozpore s platnou legislatívou.





Takíto pacienti u všeobecných lekárov a onkológov podľa nej neexistujú a v súčasnosti ani existovať nemôžu.

„Žiadny onkologický pacient nemôže byť „sledovaný“ všeobecným lekárom, pretože mu to neumožňujú súvisiace zákony ani vyhlášky. Nie je medicínsky a právne stanovený postup, a teda nie je možné čokoľvek, čo je v rozpore s platnou legislatívou a je nevykonateľné implementovať do zákona ako novelizáciu,“ upozorňuje Palušková.





Podľa prezidentky SVLS je načase skončiť s úplne nekompetentným schvaľovaním zákonov.





„V tomto prípade je nevyhnutné bez odkladu uviesť znenie novely do súladu s platnou legislatívou aj reálnou a bezpečnou medicínskou praxou. Keďže parlament znenie novely schválil, obrátime sa na kanceláriu prezidentky, aby uvedeným ustanoveniam venovala osobitnú pozornosť pred podpisom novely predmetného zákona,“ dodala Palušková.

