Šéfka europarlamentu pozastavila funkciu podpredsedníčke Eve Kailiovej, je vyšetrovaná z ovplyvňovania činnosti

11.12.2022 (Webnoviny.sk) - Šéfka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsola pozastavila v sobotu podpredsedníčke europarlamentu Eve Kailiovej výkon jej funkcie, keďže je vyšetrovaná z ovplyvňovania činnosti EP, do ktorého sú údajne zapojení predstavitelia Kataru.

Grécka stredoľavicová strana Pasok-Hnutie za zmenu v piatok pozastavila členstvo Kailiovej a rovnaký krok urobila frakcia Socialistov a demokratov v EP po tom, ako belgická polícia v Bruseli urobila 16 razií v rámci vyšetrovania korupcie a prania špinavých peňazí.

Políca zadržala aj členov EP

Štyroch ľudí zadržali na vypočúvanie. Vyšetrovatelia zadržali zhruba 600-tisíc eur v hotovosti a zhabali počítače a mobilné telefóny. Prokuratúra neidentifikovala zadržaných, ale najmenej jedna osoba z nich je členom EP a jedna bývalým členom.

Belgické úrady neidentifikovali krajinu z oblasti Perzského zálivu, ktorá je podozrivá z ponúkania peňazí a darov predstaviteľom Európskeho parlamentu výmenou za politickú ústretovosť, ale podľa niekoľkých členov europarlamentu vyšetrovanie súvisí s Katarom.

Okamžité pozastavenie právomoci

Šéfka Európskeho parlamentu Roberta Metsola sa „rozhodla s okamžitou platnosťou pozastaviť Eve Kailiovej všetky právomoci, povinnosti a úlohy, ktoré jej boli delegované ako podpredsedníčke Európskeho parlamentu," uviedol v sobotu hovorca šéfky EP.

Toto rozhodnutie bolo prijaté „vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie uskutočňované belgickými úradmi," povedal hovorca bez poskytnutia ďalších podrobností. Belgická prokuratúra po piatkových raziách uviedla, že polícia má podozrenie, že krajina z oblasti Perzského zálivu sa snažila „ovplyvňovať ekonomické a politické rozhodovania Európskeho parlamentu".

