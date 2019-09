Šefčovič trvá na tom, že Čaputovej koncipientská prax nie je v poriadku

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) - Zuzana Čaputová sa v sobotňajšom dueli na RTVS so svojim súperom v boji o prezidentské kreslo Marošom Šefčovičom vyjadrila aj k obvineniam, že v čase, keď si robila koncipientskú prax mala aj živnosť.

"Vtedy bol možný súbeh advokátskej praxe a živnosti a nebolo treba to vtedy ohlasovať. Nevzťahujme kritéria, ktoré boli prijate neskôr, na prax predtým. Postupovala som v súlade so zákonom," uviedla.

Šefčovič trvá na tom, že jej koncipientská prax nie je v poriadku. „Nenašiel som ani jednu interpretáciu, v ktorej je možný súbeh živnosti a koncipientskej praxe,“ povedal Šefčovič.

Čaputová (Progresívne Slovensko) vyhrala prvé kolo volieb prezidenta so ziskom 40,57 percenta platných hlasov. Šefčovič (podpora strany Smer-SD) postúpil do druhého kola so ziskom 18,66 percenta platných hlasov. Druhé kolo volieb hlavy štátu sa uskutoční v sobotu 30. marca.

