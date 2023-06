Šefčovič sa stretol s ministrom pre brexit Frostom, rokovania o severoírskom protokole musia pokročiť

12.11.2021 (Webnoviny.sk) - Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič privítal „zmenu tónu“ v rokovaniach o severírskom protokole v pobrexitovej dohode medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom, ale musí v nich nastať pokrok.

Po stretnutí s britským ministrom pre brexit Davidom Frostom v Londýne uviedol, že dúfa, že obe strany dosiahnu na budúci týždeň pokrok v otázke dodávok liekov. Frost zase skonštatoval, že medzi EÚ a Veľkou Britániou sú stále „značné rozdiely“, ktoré treba preklenúť, a rokovania treba zintenzívniť. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Zásadné zmeny vo fungovaní protokolu

Protokol o Severnom Írsku znamená, že táto časť Spojeného kráľovstva zostáva súčasťou jednotného trhu EÚ s tovarmi, čo bráni vzniku tvrdých hraníc medzi Írskom a Severným Írskom. Protokol však vytvára obchodnú hranicu medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom. Spojené kráľovstvo chce zásadné zmeny vo fungovaní a riadení protokolu. EÚ navrhla balík opatrení, ktoré by znížili jeho praktický dosah.

Podľa Šefčoviča je stále potrebné, aby Británia spravila recipročný krok. „V priebehu budúceho týždňa musíme urobiť vážny pokrok. Je to dôležité najmä v súvislosti s otázkou liekov. Stojím si za svojím záväzkom urobiť všetko, čo je potrebné na vyriešenie tohto problému v súlade s tým, čo nám hovorí priemysel,“ vyjadril sa politik s tým, že dohoda v tejto oblasti by mohla pomôcť pri dosiahnutí širšej dohody.

Potreba riešiť celý rad problémov

Hovorca britskej vlády uviedol, že stále uprednostňujú cestu vpred, na ktorej sa zhodnú obe strany, ale článok 16 protokolu je „legitímna ochrana“. Daný článok umožňuje pozastaviť niektoré časti tejto dohody, ak spôsobujú vážne problémy. Frost podľa neho „zdôraznil potrebu riešiť celý rad problémov, ktoré Spojené kráľovstvo identifikovalo v priebehu diskusií, ak sa má nájsť komplexné a trvalé riešenie, ktoré by podporilo Belfastskú dohodu a bolo v najlepšom záujme pre Severné Írsko“. „V tejto súvislosti, hoci sa rozhovory doteraz viedli v konštruktívnom duchu, lord Frost zdôraznil, že na dosiahnutie pokroku je dôležité vniesť do diskusií novú energiu a impulz,“ povedal tiež hovorca.

Na základe protokolu Severné Írsko spadá pod farmaceutický regulačný systém EÚ, väčšinu svojich liekov však dostáva z Británie, ktorá do systému už nepatrí. To vytvára potenciálne komplikácie s dodávkami, ktoré viedli niektoré firmy vo Veľkej Británii k tomu, aby oznámili, že prestanú dodávať produkty do Severného Írska. Zatiaľ sa však nič nezmenilo, pretože na lieky platí ochranná lehota a protokol sa na ne teda ešte nevzťahuje.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.