Šefčovič prijal ponuku strany Smer-SD a bude kandidovať na prezidenta

BRATISLAVA 18. januára (WebNoviny.sk) - Eurokomisár Maroš Šefčovič bude kandidovať na post prezidenta SR. Informoval o tom na piatkovej tlačovej besede.

Strana Smer-SD, ktorá mu dala ponuku, mu zároveň pomôže ako tretia strana vo financovaní kampane. Pokiaľ ide o podpisy poslancov, tie už zbierajú a chcel by ich odovzdať do NR SR budúci týždeň.

Nie je členom strany Smer-SD

Šefčovič zároveň zdôraznil, že nie je členom strany a ako člen Európskej komisie pracoval v absolútnej nezávislosti. Diplomat takisto informoval, že v prípade zvolenia za prezidenta bude garantovať ukotvenie Slovenska v euroatlantickom priestore, bude podporovať modernizáciu priemyslu, ale zároveň bude dbať na sociálnu stránku. Ako prezident by chcel prispieť k celospoločenskému zmieru.

Chce preto viesť pozitívnu kampaň. Ubezpečil, že pokiaľ ide o financovanie kampane, dodrží všetky zákonné limity. Na kampaň mu prispeje Smer-SD ako tretia strana, niečo dá z vlastného vrecka a osloví aj prípadných podporovateľov.

Šefčovič pôsobí v Európskej komisii, už jej predsedu Jean-Clauda Junckera informoval o svojom zámere kandidovať na post prezidenta SR. Takisto si bude musieť vziať neplatené voľno v Komisii.

Jeho vzor je Štefánik

„Ako kandidát na prezidenta cítim obrovskú zodpovednosť, podporu a odhodlanie,“ povedal v piatok na úvod. Za svoj historický vzor označil Milana Rastislava Štefánika, pretože hoci pôsobil v zahraniční, nikdy nezabudol na svoju vlasť. Šefčovič je presvedčený, že Slovensko potrebuje nadstraníckeho prezidenta, ktorý bude krajinu dobre reprezentovať a prispeje k celospoločenskému zmieru.

„Ponúkam svoju históriu, skúsenosti, kontakty a víziu založenú v silnú vieru v Slovensko a ľudí,“ povedal ďalej s tým, že chce, aby úspešný príbeh krajiny ďalej pokračoval. Slovensko si podľa neho musí vybojovať miesto v jadre EÚ a pripomenul, že bol pri zavádzaní eura či odstraňovaní hraničných kontrol.

„Budem garantovať pevné ukotvenie v EÚ. Je to rámec nášho životného priestoru, je to nielen garant bezpečnosti, ale aj zvyšovania životnej úrovne,“ pokračoval s tým, že ho znepokojujú hlasy spochybňujúce to, kam patríme.

Trvá na zvyšovaní kvality života

Ako prezident chce trvať aj na zvyšovaní kvality života. Od vlády by chcel, aby ku každému zákonu dala doložku, ako to ovplyvní život seniorov, mladých rodín a iných zraniteľných skupín. Zároveň ale bude chcieť vedieť, ako by sa nové legislatívy dotkli podnikateľov a byrokracie.

„Seniori by nemali mať pocit, že na nich štát zabúda, rodiny by mali cítiť, že ich štát podporuje,“ povedal ďalej Šefčovič s tým, že ako prezident chce podporovať zlepšovanie zdravotníctva, súdnictva aj sociálnych vecí.

Pokiaľ ide o právomoci hlavy štátu, chcel by mať deň otvorených dverí každý mesiac. Chce tak byť blízko ľuďom. Svoju úlohu vidí napríklad v nastolovaní tém.

Celospoločenský zmier

Okrem toho Slovensko podľa neho potrebuje celospoločenský zmier ako soľ a uvedomuje si, aká atmosféra panuje v spoločnosti. „Výsledok je, že ľudia utekajú k extrémizmu, a to je neprijateľný trend. Je povinnosťou postaviť sa tomu,“ dodal s tým, že otázka dnes nestojí tak, či Slovensko potrebuje koaličného alebo opozičného prezidenta.

Šefčovič má podľa vlastných slov podporu rodiny. „Uvedomujem si, čo to znamená. Som pripravená to prijať s pokorou a tak, ako sa to vo vyspelých krajinách vyžaduje,“ povedala v piatok jeho manželka Helena s tým, že by sa venovala charitatívnej činnosti.

Prezidentské voľby 2019 na Slovensku Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky na 16. marca 2019. Rovnako určil lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019. Rozhodnutie predsedu NR SR je zverejnené na internetovej stránke Národnej rady SR. "Určujem lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019," uviedol Danko v rozhodnutí. Zároveň sa v dokumente uvádza, že ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb hlavy štátu bude v sobotu 30. marca 2019. Podľa Ústavy SR kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, ktorí majú právo voliť do NR SR, a to na základe petície podpísanej najmenej 15-tisíc občanmi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi NR SR najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb a ten následne do siedmich dní preskúma, či spĺňajú zákonné požiadavky. Súčasťou návrhu na kandidáta na hlavu štátu musí byť aj vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a spĺňa podmienky na zvolenie za prezidenta.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !