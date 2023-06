Šéf Lukoilu vypadol z okna nemocnice, firma ako jedna z mála v Rusku žiadala o zastavenie vojny

Zomrel Ravil Maganov, predseda správnej rady najväčšej súkromnej ruskej ropnej spoločnosti Lukoil. Ruské tlačové agentúry citovali zdroje, podľa ktorých vypadol z okna v nemocnici, pričom mohlo ísť o samovraždu.

Lukoil ako jedna z mála ruských spoločností verejne žiadal zastavenie ruskej vojenskej operácie na Ukrajine. V marci firma vyzvala na „okamžité ukončenie tohto ozbrojeného konfliktu“.

Spoločnosť Lukoil vo štvrtok vo vyhlásení uviedla, že Maganov „zomrel po vážnej chorobe“, ale nezverejnila nijaké podrobnosti. Ruské médiá uviedli, že jeho telo našli pri Ústrednej klinickej nemocnici, v ktorej sa zvyčajne liečia príslušníci ruskej politickej a podnikateľskej elity.

Podľa správ pravdepodobne spadol zo šiesteho poschodia. Ruská štátna tlačová agentúra TASS citovala nemenovaný zdroj z polície, podľa ktorého Maganov spáchal samovraždu. V nemocnici sa liečil po infarkte srdca. Podľa portálu RBK polícia prešetruje, či išlo o samovraždu.

