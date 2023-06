Šedý zákal treba nechať dozrieť. Očný chirurg vyvracia tento mýtus a vysvetľuje, prečo operáciu neodkladať

V dnešnej dobe sú päťdesiatnici stále aktívni ľudia s množstvom záujmov a koníčkov. Ochorenia, ktoré patrili v minulosti k tomuto veku, už totiž pre nich často nepredstavujú problém, najmä, ak hovoríme o ťažkostiach s očami.

Prispieva k tomu aj súčasná očná medicína, ktorá napríklad operáciami sivého, ľudovo povedané šedého zákalu, výrazne zvyšuje kvalitu života.

Pomáha však aj pri bežnejších záležitostiach, napríklad pri diagnóze presbyopia.

Choroba krátkych rúk

V obchode si chcete skontrolovať pokladničný blok, prípadne si prečítať knihu, no text je bez okuliarov zrazu lepšie čitateľný z diaľky. Tomuto stavu sa ľudovo hovorí choroba krátkych rúk či starozrakosť, odborne ju oční lekári nazývajú presbyopia.

Spôsobuje horšie videnie nablízko a zvyčajne k nej dochádza po štyridsiatke. Dôvodom je, že oko stráca svoju elasticitu a je preň tak ťažké zaostriť na malé vzdialenosti. Ľahkú pomoc predstavujú kontaktné šošovky alebo okuliare.





Tento problém sa však dá aj natrvalo odstrániť operáciou, konkrétne metódou nazvanou prelex. „Pacientovi počas zákroku implantujeme do oka trifokálnu vnútroočnú šošovku,“ približuje zákrok Radovan Piovarči, primár očnej kliniky v Bratislave.





Pomocou nej je možné odstrániť akýkoľvek počet dioptrií do blízka, do diaľky a zároveň aj na strednú (počítačovú) vzdialenosť.

Šedý zákal

Ďalším ochorením, ktoré značne vplýva na kvalitu života, je sivý zákal. Najčastejšie sa prejavuje u ľudí po šesťdesiatke, no vzhľadom na klimatické zmeny a intenzívnejšie slnečné žiarenie sa s ním oční lekári stretávajú aj u mladších ľudí.

Kedysi sa o ňom hovorilo, že musí dozrieť, aby bol odstránený. Dnes už vieme, že ide o mýtus. V súčasnosti sa sivý zákal operuje vtedy, ak už pacientovi spôsobuje aj subjektívne ťažkosti.





Operačné techniky, ktoré sa používali v minulosti, sa pritom značne líšia od dnešných šetrných mikrochirurgických techník. Práve výrazne „prezreté“ šošovky, kedy pacient už prestal vidieť, prinášajú so sebou pri operácii riziká.

Ako zákrok prebieha?

„Je dôležité uvedomiť si, že odkladanie operácie má výrazne negatívny vplyv na kvalitu videnia, a tým aj na psychiku pacienta. Čím dlhšie so sivým zákalom žijeme, tým je zrelší a nebezpečnejší,“ vysvetľuje očný chirurg.





Podľa Pivovarčiho sa netreba báť, zákrok je bezbolestný a len v kvapkovom miestnom znecitlivení oka. Pacient sa môže rozhodnúť, či podstúpi tzv. klasický zákrok, kde to má v rukách očný chirurg, alebo kombinovaný, teda laserom asistovaný zákrok.

Operácia sivého zákalu pomocou femtosekundového lasera je chirurgmi preferovaná možnosť najmä pri komplikovanejších prípadoch, ako aj pri určitých pridružených diagnózach. Je považovaná za veľmi bezpečnú metódu s výrazne zníženým rizikom prípadných komplikácií.

Hradené poisťovňami

Výhodou operácie sivého zákalu je aj skutočnosť, že pacient sa zároveň dokáže zbaviť všetkých dioptrií aj astigmatizmu. Monofokálne šošovky, ktoré v plnej sume hradia všetky zdravotné poisťovne, odstránia zákal aj okuliare do diaľky.

Trifokálne šošovky dodávajú špeciálne pohodlie pri všetkých troch cieľových vzdialenostiach – na diaľku, strednú (počítačovú) vzdialenosť a blízku (čítaciu) vzdialenosť.





Cieľ každého zákroku je však rovnaký, a to odstrániť zakalenú šošovku a nahradiť ju novou. Už na druhý deň po operácii sivého zákalu vie pacient bezproblémovo fungovať.





Znížením znečistenia ovzdušia by sa dalo zachrániť 125-tisíc ľudí ročne. Slovensko je medzi štátmi s najväčšou úmrtnosťou



Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?