Sedemgólový thriller, šialené riešenie a VAR v akcii, píšu médiá o vypadnutí ManCity z Ligy majstrov

Daily Mail (V. Brit.): "Thriller som siedmimi gólmi. Tottenham si v semifinále LM zahrá proti Ajaxu Amsterdam. Sledovali sme úžasný zápas, o ktorého osude rozhodol Fernando Llorente - hrdina jedného z najodvážnejších rozhodnutí Mauricia Pochettina v jeho trénerskej kariére. Keď defenzívny záložník Moussa Sissoko utrpel zranenie, do hry namiesto neho poslal útočníka Llorenteho. V tej chvíli sa to javilo ako šialené riešenie, ale ukázalo sa, že to bolo veľmi účinné. Tento večer napokon priniesol sklamanie Pepa Guardiolu. Ten najprv vybuchol radosťou po góle svojich hráčov v nadstavenom čase, ale úplne ho položil verdikt VAR o niekoľko sekúnd neskôr."