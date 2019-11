Sedem z desiatich Slovákov má zbytočné výdavky, po ich zredukovaní by ušetrili desiatky eur

BRATISLAVA 22. októbra (WebNoviny.sk) - Sedemdesiat percent Slovákov priznáva, že zbytočne míňajú peniaze na veci a služby, ktoré nepotrebujú.

Približne polovici z ich sa takéto zbytočné náklady darí aspoň čiastočne obmedzovať, pätina ľudí sa však o to snaží márne.

Výdavky na potraviny, ale aj alkohol

Zároveň tri percentá Slovákov si uvedomujú, že majú zbytočné výdavky, no nevadí im to a ani sa ich preto nechystajú zredukovať. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu pre spoločnosť Home Credit.

Najviac nepotrebných výdavkov smeruje na nákup potravín a nealkoholických nápojov, je to spolu až 43 % prípadov.





Približne tretina ľudí potom uvádza alkohol a tabak a štvrtina si uvedomuje zbytočné výdavky na dopravu a cestovanie.

Dajú sa ušetriť desiatky eur

Nasledujú oblečenie a obuv, potom náklady na bývanie a energie, drogériu, ďalej na voľnočasové aktivity a taktiež na elektroniku a spotrebný tovar. Najmenej ľudia spomínajú zbytočné výdavky na zdravie, sú to len 4 percentá.





Štyria z desiatich ľudí by po zredukovaní zbytočných výdavkov mesačne dokázali z rodinného rozpočtu ušetriť do 50 eur. Ďalšia tretina to odhadla na sumu od 50 do 100 eur. Takmer štvrtina by vedela takto usporiť aj viac ako stovku.





Prieskum realizovala od 17. septembra do 21. septembra 2018 agentúra STEM/MARK metódou CAWI na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie 506 respondentov vo veku 18 až 60 rokov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

