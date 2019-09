Sedem rokov spolupracujeme pri vyšetrovaní Gorily, reaguje Penta na rozhovor s Kyselicom

„Očakávame, že vyšetrovanie sa bude konať v súlade so zákonom. K samotnej kauze Gorila len zopakujem, že skupina Penta zverejnila podrobné stanovisko ku každej z transakcií, ktoré sú spomínané v zverejnených spisoch Gorila. Faktograficky je preto možné dokázať a vyvrátiť podozrenia, že by skupina Penta uskutočňovala svoje podnikanie na úkor verejného záujmu. Respektíve, že by získala v privatizačných konaniach akýkoľvek štátny majetok v rozpore so zákonom, či spôsobom, ktorý by bol nevýhodný pre štát," podotkol.