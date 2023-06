Sedem dôvodov, prečo je pomoc štátu s drahými energiami zlý nápad

Vláde chce opäť urobiť „dieru do sveta“. V časoch koronavírusových malo byť Slovensko premiantom vďaka celoplošnému testovaniu a stal sa pravý opak, patrili sme ku krajinám s najviac obeťami v prepočte na počet obyvateľov.

Tentokrát počas energetickej krízy chceme ukázať, ako sa môže najlepšie pomôcť domácnostiam v boji s drahými energiami. Máme sa aj tentokrát báť? Zamýšľa sa v komentári Ronald Ižip, šéfredaktor Trendu.

„Slovensko bude svetový unikát, domácnosti budú platiť tohtoročné ceny a ich budúci rok neporastú.

V tomto bude Slovensko doslova európsky unikát a tak ako som aj počas tohto roka viackrát povedal, že nám budú európske domácnosti, alebo v iných krajinách závidieť ceny energií, tak dnes to napĺňame skutkami,“ povedal Igor Matovič (OĽaNO).

Dva spôsoby pomoci

Slovenský „financmajster“ vo štvrtok spoločne s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO), ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom (Sme rodina) a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronikou Remišovou (Za ľudí) priblížili, že elektrina od januára nezdražie vôbec a ceny plynu a tepla sa stúpnu o zhruba 15 percent.





A štát podľa Matoviča pomôže v boji s drahými energiami dvoma spôsobmi. Priamymi štátnymi dotáciami dodávateľom energií a kontraktom so Slovenskými elektrárňami, vďaka ktorému dodajú domácnostiam silovú elektrinu za zastropovanú cenu na úrovni zhruba 61 eur za megawatthodinu. „Pomoc štátu je tak šesť miliárd eur. V priemere 3-tisíc eur na slovenskú domácnosť,“ dodal Matovič.

Otázky sú podobné ako pri covide

Ižip v súvislosti s touto pomocou hovorí, že otázky sú podobné ako pri covide, a to prečo s takto skvelým nápadom neprišla žiadna iná krajina na svete a prečo to takto nerobia bohatšie a ani chudobnejšie krajiny. A odpoveď je podľa neho jednoduchá. „Je to veľmi zlý nápad a dôvodov je viacero,“ konštatuje.





Celkovo uviedol sedem dôvodov. Medzi nimi aj mrhanie „spoločnými peniazmi“, keďže pomoc je plošná a nerozlišuje, kto ju potrebuje a kto nie. Účet zaplatia aj tak občania, napríklad v podobe vyšších daní. Domácnosti nebudú nútené šetriť, keďže ceny za energie im nestúpnu a bude ich štát kompenzovať.





„Štvrtým dôvodom je, že reálne ceny zemného plynu, elektriny aj tepla ostanú dlhodobo vysoké. Platby slovenských domácností sa ale nastavia nerealisticky nízko. Nikto nebude mať motiváciu investovať do energetických úspor, čím sa Slovensko stane krajinou, ktorej dlhodobá energetická efektivita výrazne utrpí,“ píše Ižip.

Ďalším problémami podľa neho sú, že podpora domácností je neproporčne vyššia ako v prípade biznisu a budúce vlády budú mať problém ceny energií „skokovo“ zvýšiť „Slovensko sa tak dostane do ďalej slučky populizmu, ktorý výrazne navýši štrukturálny deficit krajiny, ktorý už teraz vyzerá hrozivo,“ konštatuje a keďže je pomoc podmienená schválením štátneho rozpočtu, ide aj o vydieranie.

