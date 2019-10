Schyľuje sa k odchodu Veľkej Británie z EÚ bez dohody, myslí si politológ Mesežnikov

BRATISLAVA 16. januára (WebNoviny.sk) - Utorkové neúspešné hlasovanie o brexitovej dohode v britskom parlamente je podľa politológa z Inštitútu pre verejné otázky Grigorija Mesežnikova zlým signálom pre obe strany.

Schyľuje sa k brexitu bez dohody

Ako uviedol pre agentúru SITA, schyľuje sa k odchodu Veľkej Británie bez dohody, čo môže mať zlý dopad pre všetkých zúčastnených.

"Vždy, keď sa začína zapínať sako zlým gombíkom, to nedopadne dobre. Politicky ide v prípade hlasovania o veľmi zlý signál a rozhodnutie, pretože svedčí o tom, že sa Veľká Británia nevie zhodnúť s Európskou úniou na vyriešení tejto situácie, ktorá vznikla podľa mňa zlým rozhodnutím. Najpravdepodobnejšia možnosť zatiaľ vyzerá byť brexit bez dohody, pretože o odložení sa zatiaľ nehovorí. Táto možnosť by mala zlý dopad nielen na Britániu, ale aj na Európsku úniu," uviedol Mesežnikov.

Proti dohode bolo 432 poslancov

Podľa jeho slov situáciu nevyriešia ani parlamentné voľby vo Veľkej Británii, pretože do odchodu zostávajú už iba dni a pravdepodobne by sa i tak nič zásadné nezmenilo. "Skutočne neviem, či je v súčasnosti v britskom parlamente niekto, kto by bol schopný vyjednať novú dohodu, ak tú starú, o ktorej sa rokovalo dlhé mesiace, zmietli poslanci zo stola," uzavrel.

Dolná komora britského parlamentu v utorok večer výraznou väčšinou hlasov odmietla dohodu medzi britskou vládou a EÚ o vystúpení krajiny z únie. Brexit v podobe, v akej ho s predstaviteľmi EÚ vyjednala britská premiérka Theresa Mayová, odmietlo v kľúčovom hlasovaní v Dolnej snemovni Spojeného kráľovstva 432 poslancov, za hlasovalo iba 202. Podľa britskej BBC ide o najväčšiu porážku akejkoľvek britskej vlády v histórii v parlamentnom hlasovaní.

