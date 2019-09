Schwarzenegger na klimatickom summite kritizoval Trumpa, používanie fosílnych palív by zastavil

KATOVICE 3. decembra (WebNoviny.sk) - Bývalý guvernér Kalifornie a slávny americký herec rakúskeho pôvodu Arnold Schwarzenegger by sa chcel vrátiť do minulosti, podobne ako v jeho najznámejšom filme, akčnom trháku Terminátor (1984), a zastaviť hneď v zárodku používanie fosílnych palív.

Schwarzenegger, ktorý je v posledných rokoch známy aj ako propagátor ochrany životného prostredia, to vyhlásil na dvojtýždňovej konferencii o klimatických zmenách, ktorá sa v pondelok začala v poľských Katoviciach.

Trump je "mešuge"

"Ak by sme sa nikdy nevybrali týmto smerom, a namiesto toho by sme využívali iné technológie, boli by sme na tom oveľa lepšie. Najväčšie zlo sú fosílne palivá - uhlie, benzín, zemný plyn," povedal herec a expolitik na konferencii.

Schwarzenegger v pondelok opätovne podrobil tvrdej kritike rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od parížskej dohody o klíme z roku 2015. Prezident je podľa Schwarzeneggera "mešuge" (bláznivý - pozn. SITA).

Zlé vyhliadky svetovej klímy

Summit v Katoviciach otvoril na pondelňajšej tlačovej konferencii generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres, ktorý pripomenul, že od vzniku parížskej klimatickej dohody pred troma rokmi sú stav a vyhliadky svetovej klímy ešte horšie, ako sa vtedy myslelo. Naproti tomu snaha bojovať proti tomu podľa neho odvtedy upadla.

Na konferencii v pondelok vystúpil aj slávny britský dokumentarista a prírodovedec David Attenborough. "Práve teraz čelíme ľudstvom vyvolanej pohrome globálnych rozmerov, nášmu najväčšiemu ohrozeniu za posledných niekoľko tisíc rokov. Ak nezačneme konať, čaká nás pád našej civilizácie a vyhynutie väčšiny prírodného bohatstva," varoval.

Dvojtýždňový klimatický summit COP24 potrvá do 14. decembra. Jeho cieľom je vytvorenie pravidiel pre plnenie záväzkov vyplývajúcich z parížskej klimatickej dohody z roku 2015. Tá predpokladá zníženie emisií skleníkových plynov a udržanie globálneho otepľovania pod dvoma stupňami Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím.

