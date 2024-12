Schváli WHO očkovanie vakcínou Sputnik V? Ruský minister tvrdí, že hlavnou brzdou je administratíva

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zatiaľ stále posudzuje údaje o ruskej vakcíne proti koronavírusu Sputnik V.

Uviedla však, že neočakáva skoré rozhodnutie o tom, či ju schváli pre núdzové použitie.

WHO sa takto vyjadrila po tom, ako ruský minister zdravotníctva Michail Muraško v uplynulých dňoch povedal, že k hlavným brzdám procesu týkajúceho sa schvaľovania vakcíny Sputnik V na pôde WHO patria administratívne problémy.

Prejav medzinárodnej dôvery

Schválenie ruskej očkovacej látky Svetovou zdravotníckou organizáciou by bolo prejavom medzinárodnej dôvery voči vakcíne. Zároveň by mohlo otvoriť cestu pre zaradenia látky Sputnik V do programu COVAX, ktorý organizuje WHO a jej kľúčoví partneri.

V rámci programu sa dodávajú vakcíny proti ochoreniu COVID-19 mnohým krajinám vo svete podľa toho, ako naliehavo ich potrebujú.

Niekoľko vakcín na núdzové použitie

„Rovnako ako v prípade iných kandidátskych vakcín WHO naďalej hodnotí očkovaciu látku Sputnik V z rôznych výrobných závodov a rozhodnutia o ich zaradení na zoznam vakcín pre núdzové použitie zverejní, keď všetky údaje budú k dispozícii a skúmanie sa uzavrie,“ konštatovala WHO vo vyhlásení.





Doteraz na núdzové použitie Svetová zdravotnícka organizácia odobrila vakcíny firiem Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac a Sinopharm.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu