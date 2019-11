Schneider Electric predstavil najpresnejší merač elektriny na trhu

Podľa štúdie Bloomberg New Energy Finance bude potrebné na globálnej úrovni do roku 2040 zdvojnásobiť kapacity elektrizačných sietí, pričom až 80 percent tohto navýšenia bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie. Do roku 2025 má byť k internetu pripojených desaťkrát viac zariadení, než je ľudí na Zemi, pričom rast dátového toku sa bude medziročne zvyšovať o 25 percent. Európsky inštitút pre telekomunikačné normy odhaduje, že do roku 2035 vďaka digitalizácii a automatizácii výroby vzrastie svetová produktivita o 40 percent. To prinesie veľké zmeny v súčasných obchodných modeloch, ako aj v každodennom živote.