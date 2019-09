Šatan očakáva na Švajčiarskom pohári rýchle zápasy i boj o miestenky na MS v hokeji 2019

LUZERN 13. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejoví reprezentanti SR v stredu odleteli do Luzernu, kde sa predstavia na Švajčiarskom pohári 2018 (13.- 14. decembra).

Zverenci trénera Craiga Ramsayho sa pod Alpami stretnú s olympijským tímom Ruska, okrem toho ich čaká zápas proti Rakúsku alebo domácej reprezentácii Švajčiarska. Stretnutie proti ruským olympionikom je na programe vo štvrtok od 16.15 h.

Trend hokeja ide do rýchlosti

"Rusi sú náročný súper bez ohľadu na to, v akom zložení nastúpia. Sú silní s pukom na hokejkách a našim cieľom je, aby sme im ho zbytočne ľahko neodovzdali. Potrebujeme proti nim hrať tvrdo, ale zároveň sa musíme vyhýbať vylúčeniam, pretože proti takému tímu nemôžeme hrať často v oslabení. Potrebujeme zostať koncentrovaní celých šesťdesiat minút aj v tom prípade, že by sa duel vyvíjal zle. Je to vec, na ktorej pracujeme, pretože nemôžeme hrať iba štyridsať minút," povedal Ramsay.

Švajčiarsky pohár 2018 - program štvrtok 13. decembra: Slovensko - Rusko olympionici (16.15) štvrtok 13. decembra: Švajčiarsko - Rakúsko (20.15) piatok 14. decembra: Rakúsko - Rusko olympionici alebo Slovensko (16.15) piatok 14. decembra: Švajčiarsko - Slovensko alebo Rusko olympionici (20.15)

Generálny manažér reprezentácie SR Miroslav Šatan očakáva rýchle zápasy založené najmä na korčuľovaní. "Trend hokeja v ostatných rokoch ide do rýchlosti. Tréner hľadá hráčov, ktorí sú na tom dobre korčuliarsky. Na predošlej reprezentačnej akcii bol napríklad Róbert Lantoši efektívny vďaka svojej rýchlosti. Myslím si, že tento proces bude pokračovať naďalej a budeme hľadať hráčov, ktorí vedia dobre korčuľovať, ale i herne priniesť niečo navyše a hrať v našom systéme bez zbytočných chýb," uviedol niekdajší skvelý útočník.

Koch by mohol absolvovať premiéru

Rodák z Topoľčian si myslí, že výhodou slovenského národného tímu môže byť dravosť a túžba hráčov vybojovať si miestenku na domáce majstrovstvá sveta.

"Tím, ktorý sme zostavili na Nemecký pohár, bol trochu skúsenejší. Myslím si, že toto mužstvo na tom bude zase lepšie korčuliarsky. Uvidíme, ako to bude vplývať na výsledky a hru. Tieto turnaje nám slúžia na to, aby sme našli hráčov, ktorí najlepšie zapadajú do nášho systému. Hráči si majstrovstvá sveta musia vybojovať výkonmi," dodal Šatan.

V stretnutí proti ruskému tímu by mohol reprezentačnú premiéru absolvovať 22-ročný obranca Patrik Koch.





"Z nominácie mám veľkú radosť a na turnaj sa teším. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som tímu pomohol. Je to pre mňa veľká príležitosť. Rusi sú rovnako z mäsa a kostí ako my. Pripravíme sa na nich ako na každého iného súpera a budeme sa biť o dobrý výsledok. Som mierne nervózny, ale verím tomu, že keď vstúpim na ľad, tak to prejde," zhrnul rodák z Malaciek, ktorý aktuálne pôsobí v HC Košice.

Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie na turnaj o Švajčiarsky pohár v Luzerne Brankári: Andrej Košarišťan (HC Nové Zámky, 1 zápas / 0 gólov), Denis Godla (KalPa Kuopio/Fín., 6/0) Obrancovia: Ivan Baranka (HC Vítkovice Ridera/ČR, 89/6), Marek Ďaloga (Mora IK/Švéd., 79/7), Martin Chovan (HC 07 Detva, 3/0), Tomáš Malec (HC Kometa Brno/ČR, 16/0), Mislav Rosandič (Mountfield Hradec Králové/ČR, 7/0), Martin Štajnoch (EC Red Bull Salzburg/Rak.-EBEL, 18/0), Dominik Graňák (Mountfield Hradec Králové/ČR, 190/10), Patrik Koch (HC Košice, 0/0) Útočníci: Samuel Buček (HK Nitra, 0/0), Lukáš Handlovský (HKM Zvolen, 5/0), Libor Hudáček (Bílí Tigři Liberec/ČR, 90/19), Michal Chovan (HKM Zvolen, 4/1), Milan Kytnár (HKM Zvolen, 9/0), Róbert Lantoši (HK Nitra, 3/0), Radovan Puliš (HC 07 Detva, 6/1), Branislav Rapáč (HK Nitra, 3/0), Dávid Šoltés (HC Košice, 4/0), Radoslav Tybor (HC Vítkovice Ridera/ČR, 39/3), Marek Hecl (HK Dukla Trenčín, 2/0), Andrej Šťastný (HC 05 iClinic Banská Bystrica, 56/2) Realizačný tím Miroslav Šatan (generálny manažér), Craig Ramsay (hlavný tréner), Róbert Petrovický, Ivan Droppa (asistenti trénera), Ján Lašák (tréner brankárov), Róbert Bereš (kondičný tréner), Zuzana Chrenková (manažérka), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Radoslav Zamborský (lekár), Michal Sýkora, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Dušan Čulka, Juraj Stopka (výstrojoví manažéri), Peter Jánošík (mediálny manažér)

