Šatan adresoval Slafkovskému slová chvály, tréner Ramsay predpovedá hokejistovi svetlú budúcnosť v NHL

14.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský ešte nemá 18 rokov, ale aj tak sa už zaradil medzi tri najžiarivejšie osobnosti turnaja v Pekingu 2022. V top trojke sa okrem neho nachádzajú aj americký univerzitný útočník Sean Farrell a Švéd Lucas Wallmark.

Slafkovský spoločne s Wallmarkom vedú tabuľku strelcov so štyrmi presnými zásahmi. Američan Farrell je na čele kanadského bodovania.

Súperom spôsobujú problémy

Na turnaji dosiaľ nazbieral 6 bodov v troch zápasoch. Mladý hráč Harvardskej univerzity okamžite zapadol do formácie spoločne so spoluhráčmi Noahom Catesom a Benom Meyersom. "Cítim sa v mojej päťke veľmi dobre, v hre 5 na 5 sme veľmi silní a súperom spôsobujeme problémy. Naše šance dokážeme premieňať," vravel draftovaný hráč Montrealu Canadiens z roku 2020.

Švédsky reprezentant Lucas Wallmark, ktorý odohral v NHL dvesto zápasov a strelil iba 24 gólov, na olympiáde zatiaľ žiari. Tri zo štyroch jeho presných zásahov však prišli v početnej nevýhode súperov. "Iba sa snažím pracovať pre tím, chcem, aby boli naše puky v útočnom pásme. Snažím sa, aby puk skončil v sieti a keď hráte s dobrými hráčmi, je to oveľa jednoduchšie," povedal Wallmark, hráč moskovského CSKA.

Slafkovského čaká svetlá budúcnosť

Azda najväčším prekvapením turnaja je dosiaľ mladý Slovák Juraj Slafkovský. Ten bol pôvodne nominovaný preto, aby zbieral cenné skúsenosti zo seniorského hokeja. Tréner Slovákov Ramsay mu predpovedá svetlú budúcnosť v zámorskej NHL.

Sedemnásťročný Košičan má na svojom konte už štyri góly a presadil sa v každom z troch vystúpení Slovenska. "Ak by mi niekto povedal pred olympijskými hrami, že tu budem strieľať góly, iba by som sa zasmial. Teraz sa to deje a ja som poriadne prekvapený," skonštatoval Slafkovský podľa informačného systému ZOH 2022.

Generálny manažér hokejovej reprezentácie a zároveň prezident SZĽH Miroslav Šatan, ktorý ako 19-ročný strelil deväť gólov v ôsmich zápasoch na OH 1994 v Lillehammeri, nešetril slovami chvály na adresu mladého Slafkovského. "Užívam si jeho hru. Tento chlapec je ešte o dva roky mladší ako ja pri debute na mojej prvej olympiáde. Nastal jeho čas, aby ukázal, že môže byť strelcom," uviedol historicky najlepší strelec slovenskej reprezentácie.

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.