SaS si uctila pamiatku Jána Kuciaka a jeho snúbenice, vraždu označila za čierny deň pre Slovensko

21.2.2022 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia strany Sloboda a Solidarita (SaS) si dnes pripomenuli výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Poslanci za SaS zapálili sviečku pri symbolickom pamätníku vo foyer v Národnej rade SR a podpredseda parlamentu Milan Laurenčík si uctil pamiatku na cintoríne v rodnej obci Jána Kuciaka v Štiavniku. V tlačovej správe o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Kuciak vyzýval k zodpovednosti mocných

„Na Dušičky majú cintoríny atmosféru nádeje. Blízki si prídu spomenúť na milovaných. Podobnú nádej som dnes hľadal v Štiavniku. Pri hrobe mladého muža, ktorý odišiel priskoro. Je na každom z nás, aby sme tú nádej našli a niesli. Aby sme Jána nesklamali. Ďakujeme za každé slovo, Ján Kuciak. Spomínam nielen dnes a budem sa pokúšať konať tak, ako by vaše ostré pero bolo stále v pohotovosti,“ uviedol podpredseda parlamentu Laurenčík.

Podľa predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej bol Ján Kuciak človek, ktorý vždy hľadal pravdu. „Bol to novinár, ktorý poznal silu slova a vážil každé, ktoré povedal aj napísal. Nebál sa ani nepríjemných situácií, na zodpovednosť volal mocných. Ozval sa tam, kde iní nie. Nezabúdajme na to. Pripomínajme si ho tu v budove Národnej rady, v ktorej by sme mali slúžiť všetkým občanom,“ povedala Anna Zemanová.

Čierny deň slovenskej spoločnosti

Vražda Jána Kuciaka poznačila podľa člena Výboru NR SR pre kultúru a médiá Romana Foltina (SaS) celú spoločnosť. „Tento čierny deň našej modernej histórie je pre nás nezabudnuteľným mementom v boji proti korupcii a systému ,našich ľudí´. Je to práve boj za očistenie politiky, súdnictva, prokuratúry a polície od nečestných ľudí, ktorí v záujme zachovania svojho biznisu neváhali siahnuť aj na život novinára. Považujeme preto aj dnes za nesmierne dôležité, aby si mohli novinári robiť svoju prácu slobodne a nikto nezasahoval ani do ich práva nezverejniť zdroj svojich informácií,“ doplnil poslanec Foltin.

Vyhasli dva mladé životy

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) na sociálnej sieti napísal, že sa nedá povedať viac, ako to, že myslí na ich rodiny, ktoré si prešli nesmiernou bolesťou a stratou.

„Navyše, v strašnej podobe, s akou sa väčšina z nás nikdy nestretla. Ani štyri roky nezmažú utrpenie a bolesť ich rodín. Vyhasli dva mladé životy vďaka systému beztrestnosti a korupcie, ktoré sa tu dlho pestovali,“ uviedol Gröhling.

Pripomenul, že dodnes sa rodiny Jána a Martiny nedočkali spravodlivosti. „Napriek tomu, že boli potrestaní vykonávatelia vraždy, stále neboli potrestaní objednávatelia. Hoci ani to dva mladé životy nevráti, ide o kľúčovú požiadavku pre naplnenie spravodlivosti,“ zdôraznil minister školstva.

Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana K.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.