SaS navrhuje umožniť skorší odchod do predčasnej penzie, ale budete dostávať menej peňazí

BRATISLAVA 4. októbra (WebNoviny.sk) - Poslanci parlamentu za stranu SaS predložili do Národnej rady SR návrh, podľa ktorého by mohli ľudia odísť do predčasného dôchodku už v 60 rokoch.

Ich dôchodok by sa však adekvátne tomu znížil. "Pracujúci si tak budú môcť zvoliť, či chcú dlhšie pracovať, a teda dostávať dôchodok kratšie obdobie, ale vo väčšej výške, alebo naopak, dlhšie, ale v menšej výške," uviedli liberáli.

Upozorňujú na to, že v roku 2038 bude dôchodkový vek na úrovni 65 rokov, čo by znamenalo, že predčasný starobný dôchodok môže byť sporiteľovi priznaný najskôr vo veku 63 rokov.

Vplyv na rozpočet blízky k nule

Umožnením skoršieho odchodu do predčasnej penzie chcú poslanci za SaS predísť neprimeranému pracovnému zaťaženiu vybraných skupín pracujúcich. "Prijatie novely predpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy blízke nule," tvrdia liberáli.

Ich novela zákona pritom zachováva platné ustanovenie, ktoré hovorí o znížení sumy predčasného dôchodku o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok. "V prípade budúcej dostupnosti podrobných údajov o žiadateľoch o predčasný dôchodok bude možné korekčný koeficient upraviť tak, aby bol dopad poberania predčasných dôchodkov na verejné financie nulový," uviedli.





Podmienka pre priznanie predčasnej penzie

Takisto by sa mala zachovať jedna zo súčasných podmienok pre priznanie predčasného dôchodku, aby vypočítaný predčasný dôchodok predstavoval najmenej 1,2-násobok aktuálnej sumy životného minima.





V budúcom roku v 62 rokoch a šiestich mesiacoch. Na septembrovej schôdzi parlamentu o tom rozhodli poslanci, keď schválili novelu zákona o sociálnom poistení od poslancov za stranu Most-Híd.





Odchod do predčasnej penzie s tomu zodpovedajúcim krátením dôchodku tak bude možný najskôr dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku, teda v 60,5 roku. Ak by parlament schválil novelu zákona od poslancov za SaS, v budúcom roku by mohli ísť ľudia do predčasného dôchodku už v 60 rokoch, teda o pol roka skôr.

