SaS navrhuje, aby sa pacienti vyhli čakaniu u lekára za poplatok 10 eur

BRATISLAVA 27. augusta (WebNoviny.sk) - Poslanci strany Sloboda a solidarita (SaS) navrhujú, aby sa pacienti vyhli čakaniu u lekára za poplatok v sume najviac 10 eur.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostliovosti, ktorý predložili poslanci Janka Cigániková, Jozef Rajtár, Eugen Jurzyca, Jana Kiššová a Renáta Kaščáková.

Návrh by zaviedol ordinačné hodiny určené na vyšetrenia objednané na konkrétny čas v rámci riadnych ordinačných hodín za poplatok v uvedenej výške. Rozsah takýchto ordinačných hodín by bol maximálne päť za týždeň.



"Od návrhu zákona možno očakávať skvalitnenie života a možnosť lepšieho manažmentu času najmä pracovne zaneprázdnených pacientov. Zároveň sa zakotvuje pravidlo o minimálnom rozsahu ordinačných hodín špecializovanej ambulantnej starostlivosti, v rámci ktorých nesmie platiť možnosť objednania sa na konkrétny čas, a to na úrovni najmenej trikrát do týždňa najmenej do 12. hodiny (z celkového rozsahu najmenej 40 ordinačných hodín). Doplnkové ordinačné hodiny sa návrhom vypúšťajú." uvádza sa v dôvodovej správe.

Poslanci navrhujú účinnosť zákona od 1. januára 2019. Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorých ordinačné hodiny nebudú v súlade s právnymi predpismi účinnými od 1. januára 2019, by boli podľa navrhovanej úpravy povinní požiadať samosprávny kraj o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín najneskôr do 28. februára 2019.

