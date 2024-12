SaS mala problém prijať opatrenia k povinnej predškolskej východe pre rómske deti, tvrdí Pollák (video)

Akonáhle sa strana Sloboda a Solidarita (SaS) stala vládnou stranou, mala veľké problémy z pozície svojho ministra Branislava Gröhlinga (SaS) prijať opatrenia k povinnej predškolskej výchove pre rómske deti.

Bez uplatnenia na pracovnom trhu

Ako ďalej na piatkovej tlačovej besede uviedol europoslanec Peter Pollák st. (OĽaNO), tisíce rómskych detí v súčasnosti končí vo vzdelávacom systéme bez uplatnenia na pracovnom trhu a končia v sociálnom systéme.

Dodal, že mnohí rodičia nedokážu svoje deti pripraviť na vstup do základnej školy.





„Ak nám hrozí, že budeme sankcionovaní zo strany Európskej komisie, nič iné nám neostáva, len prijať systémové opatrenie, po ktorom sa rómske deti dostanú pripravené do prvého ročníka základných škôl,“ vysvetlil Pollák.

Poslanec Národnej rady SR Peter Pollák ml. (OĽaNO) tvrdí, že Gröhling v uplynulom týždni predstavil svoj tím odborníkov, ktorí v minulosti na ministerstve školstva blokovali návrh o povinnej materskej škole pre deti zo sociálnej znevýhodneného prostredia od troch rokov.

Poslednej fáze infringementu

Dodal, že títo ľudia sú zodpovední za to, že Slovensko sa nachádza v poslednej fáze infringementu, po nej môžeme očakávať už len sankcie za neprijatie opatrenia.





„Do programového vyhlásenia vlády sme napísali, ako sa má zariadiť SR vo vzťahu k týmto deťom, aby ich zodpovedne pripravila do klasickej základnej školy. Minister Gröhling to odignoroval,“ dodal.

Uviedol, že hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s legislatívcami pripravilo takýto návrh, avšak na to, aby zacielili potrebu povinnej materskej školy, potrebovali dáta z rezortu školstva.





„Tí istí ľudia, ktorí stáli pred týždňom s exministrom Gröhlingom na tlačovej besede, boli ľudia, s ktorými som sa mesiac čo mesiac stretával a od ktorých som žiadal dáta,“ tvrdí Pollák ml.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

