SaS má o dve percentá viac ako OĽaNO, do parlamentu by sa dostali aj progresívci a SMK

28.12.2020 (Webnoviny.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici decembra, vyhrala by ich strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 22,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý uskutočnila pre agentúru SITA v dňoch 19. až 22. decembra.

OĽaNO až tretie

Agentúra vykonala prieskum telefonickou formou na vzorke 1 088 respondentov starších ako 18 rokov v rámci celého územia Slovenska. Respondenti odpovedali na otázku „Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu, hnutie, alebo koalíciu by ste volili?"

Na druhom mieste sa podľa prieskumu umiestila koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej by svoj hlas odovzdalo 15,5 percenta voličov. Nasledovali by hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 13,4 percenta, ďalej Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (8 percent), Smer – sociálna demokracia (7,8 percenta), Sme rodina (6,1 percenta) a Progresívne Slovensko (6 percent).

KDH tesne zaostalo

Do parlamentu by sa dostala aj v súčasnosti mimoparlamentná Strana maďarskej komunity (SMK), ktorú by volilo 5,3 percenta opýtaných. Tesne pred bránami parlamentu by ostali Kresťanskodemokratické hnutie (4,9 percenta), koaličná strana Za ľudí (3,9 percenta), Dobrá voľba (2,3 percenta), Vlasť (2,3 percent), SNS (1,1 percenta) a Most-Híd (0,5 percent).





Podľa výsledkov prieskumu by víťazný Hlas-SD v parlamente získal 40 kresiel, SaS 27, OĽaNO 24, ĽS NS a Smer-SD po 14, Sme rodina a Progresívne Slovensko po 11 a SMK deväť mandátov. Na voľbách by sa zúčastnilo 56 percent opýtaných, voliť by určite nešlo 10 percent respondentov, nerozhodnutých bolo 34 percent voličov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu