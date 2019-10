Šándor nepovažuje teraz za nutné vyzývať Glváča na odchod z funkcie po komunikácii s Alenou Zs.

BRATISLAVA 19. januára (WebNoviny.sk) - Český bezpečnostný analytik Ándor Šándor v tejto chvíli nepovažuje za nutné vyzývať podpredsedu Národnej rady SR za Smer-SD Martina Glváča na odchod z funkcie.

Uviedol to pre agentúru SITA po tom, ako zverejnil informáciu, že Glváč komunikoval s Alenou Zsuzsovou obvinenou z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

Podľa Šándora žiadny zákon nezakazuje žiadnemu politikovi volať si, dopisovať či stretávať sa s akýmkoľvek občanom Slovenskej republiky a ani inej krajiny a rovnako ani Zsuzovej nezakazuje nič také robiť. „Je zatiaľ vo vyšetrovacej väzbe a nie je odsúdená, i keď sú tam silné indície pokiaľ ide o vraždu Jána Kuciaka,“ povedal.

„Keby sa pán podpredseda Glváč snažil ovplyvňovať vyšetrovanie, tak by to malo negatívne konotácie. Či to má širší presah, to v túto chvíľu vôbec neviem povedať. Či to môže mať nejaký vplyv na bezpečnosť krajiny, to neviem. Na to budú vedieť lepšie odpovedať vyšetrovatelia, pokiaľ poznajú obsah ich komunikácie a prečo sa spolu stretávali. Samozrejme, vražda Jána Kuciaka má silný politický podtext, lebo tam ide aj o ďalšie osoby, ktoré boli napojené na slovenskú politiku a môže to vyvolávať otázku, či boli tieto kontakty kóšer,“ uviedol a dodal, že v tejto chvíli si nedovolí povedať, že to, že si Zsuzsová s Glváčom písala, je problém.

Podľa jeho názoru niekedy človek ani nemusí vedieť, že ten druhý sa zapletie do trestného činu i tak vážneho charakteru, ako je nájomná vražda. „V tejto chvíli, aby odišiel z funkcie, to si nedovolím povedať. Ale môže sa preukázať, že vzťahy boli omnoho menej neškodné, než to v tejto chvíli môže vyzerať, a potom by takáto výzva bola na programe dňa. Ja osobne to v tomto momente tak silno necítim,“ uzavrel Šándor.

