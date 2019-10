Šance sa musia premieňať a Lobotka hral zle, hovorí tréner Kozák po prehre nad Českom

TRNAVA 13. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti nebodovali ani v druhom stretnutí 1. skupiny B-divízie európskej Ligy národov 2018/2019.

V septembrovom vstupe do novovzniknutej súťaže neudržali na Ukrajine cennú remízu a vo Ľvove prehrali 0:1. Naprázdno vyšli aj v sobotňajšom dueli v Trnave proti Česku. Hráči spod Tatier nevyužili hernú prevahu a podľahli súperovi napokon 1:2.

Situácia môže ešte byť zaujímavá

"Prehrali sme vo dvoch zápasoch, kde sme neboli horším mužstvom. V tejto súťaži nie je priestor na nápravu, keďže k dispozícii sú iba štyri stretnutia. Keby sme mali viac šťastia, tie výsledky by boli iné," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner slovenského tímu Ján Kozák.

Jeho zverenci sa v októbrovom asociačnom termíne ešte predstavia v medzištátnom prípravnom stretnutí vo Švédsku (16. októbra v Štokholme). V novembri uzavrú účinkovanie v skupinovej fáze Ligy národov, keď nastúpia doma proti Ukrajine a v Česku.

"Česi ešte hrajú na Ukrajine, s ktorou doma prehrali. Môžu tam vyhrať a situácia ešte môže byť zaujímavá. Futbal je vyrovnaný a víťazný impulz zo Slovenska môže byť pre Čechov veľký. Samozrejme, na tejto reprezentačnej úrovni je každý zápas dôležitý a budeme bojovať až do konca. Inej cesty niet, hráči sú na to pripravovaní," doplnil 64-ročný rodák z Matejoviec nad Hornádom.

Česi boli efektívnejší

Slováci mali v zápase približne dvojtretinové držanie lopty, utvorili si viac gólových príležitostí, ale Česi boli efektívnejší. "Pri dnešnej vyrovnanosti súperov sa zápasy ťažko otáčajú. Mali sme šancu na 1:0, no nevyužili sme ju, prišla kontra a gól súpera. Práve vtedy chlapci ukázali kvalitu, presadili sa svojou hrou a tých 20-25 minút bolo z našej strany veľmi dobrých. Vtedy sme však inkasovali druhý gól. Škoda šancí, najmä tej Dudovej za stavu 0:0. Priebeh zápasu by bol iný. Také príležitosti sa musia premieňať, keď chceme byť úspešní," poznamenal najlepší československý futbalista za rok 1981 a prezradil, ktoré nedostatky slovenských hráčov sa mu nepozdávali:





"Predovšetkým v prvom polčase nám chýbalo viac sebavedomia pri otváraní útoku, viac kolmosti smerom dopredu. Do prestávky to ihrisko bolo veľmi prehustené, mužstvá nechceli otvoriť hru a ťažko sa kombinovalo. Hráčom som vravel, že s loptou na kopačkách musia byť istejší. V druhom polčase sme boli dominantnejší, lepší, ale paradoxne sme dostali dva góly a prehrali sme. Pri prvom inkasovanom góle došlo k podceneniu situácie, stopéri pritom neboli ďaleko od seba, ale Krmenčík to urobil dobre a skóroval. Pred druhým gólom sme mali prerušiť akciu v strede ihriska."

Vysvetlil Pekaríkovo striedanie

Slovenský kormidelník postavil od začiatku stretnutia Ondreja Dudu z nemeckej Herthy Berlín, iba miesto medzi náhradníkmi sa ušlo Vladimírovi Weissovi.





"Hovorili sme spolu pred zápasom. Je to rozdielový hráč, to vieme všetci. Bohužiaľ, hrá v súťaži, kde sa nedá fyzicky nastaviť na takéto náročné zápasy. Preto som ho poslal do zápasu až v druhom polčase, keď som počítal s tým, že na ihrisku bude viac priestoru," objasnil Kozák svoj taktický zámer.





Vysvetlil aj polčasové striedanie Petra Pekaríka, ktorý v ostatných týždňoch laboroval so zranením kolena: "Pekarík sa cítil fyzicky v poriadku, aj na tréningu vyzeral po hernej stránke solídne. Avšak, keď aj taký skúsený hráč nehráva, je to cítiť. Nechcel som, aby sa tam ďalej trápil. Nasadil som Erika Saba, ktorý dozrieva a poctivo čaká na svoju šancu už dlhší čas."

Duda - Hamšík bude fungovať

Skúsený kouč sa pristavil sa aj pri súhre Dudu s Hamšíkom. "Spolupráca medzi nimi bude fungovať. Duda to mal v prvom polčase ťažšie, lebo medzi líniami nebol priestor. Keď ho bolo viac, ukázal svoju kvalitu. Škoda, že nedal gól. Nie Hamšík, ale Stano Lobotka hral zle, Milan Škriniar tiež nehral dobre. Buďme objektívni. Už sa veľa rozpráva o miliónoch, ale treba to ukázať na ihrisku," povedal niekdajší kouč košických klubov 1. FC či Lokomotívy.





Podľa Kozáka musí dôjsť v reprezentácii k tomu, že zodpovednosť na svoje plecia okrem tradičných lídrov Martina Škrtela a Mareka Hamšíka preberú aj ďalší hráči. "Prichádza čas, že viac zodpovednosti musia prebrať na seba aj iní hráči, či už Škriniar, Lobotka, Duda, Mak, Weiss... Nemôžu donekonečna čakať, že lídrami budú stále Škrtel s Hamšíkom. Ja som presvedčený, že to časom príde, ale niekedy treba na ihrisku ukázať viac," skonštatoval Ján Kozák.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !