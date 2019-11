Šance pre oba tímy sú vyrovnané, tvrdí Hrbatý. Hráči sa už tešia na kvalifikačný súboj proti Kanade

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) - Kapitán daviscupového tímu Slovenska Dominik Hrbatý informoval na utorňajšej tlačovej konferencii o aktuálnej situácii vo svojom tíme pred kvalifikačným stretnutím o postup na finálový turnaj Davisovho pohára proti tenistom Kanady v Bratislave (1. - 2. februára). Rozhodnutie, koho postaví do úvodných piatkových dvojhier, padne podľa Hrbatého slov v stredu večer.

"Martin Kližan sa javí v dobrej forme, je sústredený, Je vidieť na ňom, že má pred sebou cieľ. Som spokojný s jeho profesionálnym prístupom. Štvorhru ešte stále nechávame otvorenú. V sobotu nastúpia buď Kližan a Polášek, alebo Polášek so Zelenayom. Všetko bude záležať na situácii po piatkových dvojhrách," uviedol Dominik Hrbatý.

Šance pre oba tímy sú vyrovnané

Niekdajšieho skvelého tenistu a teraz kapitána tímu SR teší, že všetci hráči sú zdravotne v poriadku a na súboj proti Kanade sa veľmi tešia.

"Verím, ze NTC bude vypredané a budeme sa môcť spoľahnúť na výbornú atmosféru. Antukový dvorec je vynikajúci, chalani sú spokojní s jeho kvalitou. Viac-menej už rátame s možnosťou, že Raonic nepríde, keďže tu stále nie je. Nemalo by zmysel postaviť ho na zápas bez prípravy na antuke," dodal Hrbatý k účasti súčasnej kanadskej mužskej jednotky Milosa Raonica.

Jednotkou kanadského tímu tak s najväčšou pravdepodobnosťou bude iba 19-ročný talent svetového tenisu Denis Shapovalov. "Veľmi sa mi páči jeho hra. Dokáže zahrať krásne údery a má skvelý pohyb po kurte. Môže nahradiť súčasných lídrov a má na to, aby sa stal svetovým hráčom," povedal Hrbatý.

Šance pre oba tímy sú podľa slovenského kapitána vyrovnané. Slovensko sa bude tradične spoliehať najmä na svojho rebríčkovo najvyššie postaveného hráča."Davisov pohár stojí a padá na Kližanovi. Je momentálne najlepším antukárom zo všetkých prítomných hráčov, Ak zopakuje svoje predchádzajúce výkony, má veľkú šancu uspieť vo dvojhrách. Potom sa budeme musieť pobiť o tretí bod. Verím, že šance pre náš tím sú dosť dobré," dodal Hrbatý.





Vyjadril sa aj k zmenám vo formáte súťaže. "Sú podľa mňa pozitívne. Myslím si, že museli prísť a uvidíme, či tento formát bude úspešný. Netreba ho hneď odsudzovať. Je to iba otázka zvyku," skonštatoval Hrbatý.

Slováci sú nebezpeční

Na tlačovej konferencii k blížiacemu sa stretnutiu sa vyjadril aj kapitán kanadského tímu Frank Dancevic. "Privítanie nášho tímu bolo skvelé. Slovenskí hostitelia sa o nás výborne starajú. Sme spokojní s ubytovaním aj s kurtom. Dvorec je na profesionálnej úrovni. Zatiaľ všetko prebieha podla plánu," uviedol bývalý 65. hráč rebríčka ATP Dancevic.

Definitívne nevyvrátil účasť Raonica, no šance sú podľa neho veľmi malé. "Momentálne to nevyzerá, že by sa Raonic dostavil do Bratislavy. Zostaneme v takej zostave. ako sme prišli," dodal Dancevic.





Najväčšia ťarcha tak spočinie na mladom Shapovalovovi a kapitán Kanady verí, že sa s náročnou situáciou dokáže vyrovnať. "Určite sa nebojím o Denisa. Svoju silu ukázal v uplynulých rokoch. Dokázal zdolať veľkých hráčov, akým je Rafael Nadal. Aj keď má iba 19 rokov, bol v tejto situácii už predtým. Dokáže hrať pod tlakom a je dôležitou súčasťou nášho tímu," povedal Dancevic k mladému kanadskému talentu.





Rovnako ako slovenský kapitán, aj Dancevic očakáva vyrovnané stretnutie. "Slováci sú nebezpeční. Majú hráčov na dvojhru aj štvorhru, Bude to náročný súboj. Ani jeden tím podla mňa nezvíťazí ľahko," zaprognózoval si Dancevic pred prítomnými novinármi.





"Predpokladám, že Slováci nastúpia s Martinom Kližanom a Norbertom Gombosom. Slováci však majú aj ďalšie možnosti. Za Kližanom sú zostávajúci hráči zoradení blízko seba v rebríčku," vyjadril sa aj k otázke, koho domáci postavia do piatkových dvojhier.

Zmena formátu súťaže je pozitívom

Nielen mladý Shapovalov je momentálne zástupcom nastupujúcej generácie talentovaných hráčov. Kanadský tenis je na vzostupe, čo potvrdil aj Dancevic a vysvetlil, čo podľa neho stojí za terajším rozmachom.





"Je to kombináciou faktorov. Kanadský tenis prešiel v uplynulej dekáde veľkými zmenami, investovalo sa veľa času a prostriedkov do mladých talentov. Výsledky tejto prace sa začínajú ukazovať. Sú to dobré správy aj pre mňa ako kapitána, keďže môžeme dávať šancu aj mladým tenistom," uviedol Dancevic.





Ani on neobišiel otázku týkajúcu sa zmien v Davisovom pohári. "Podla mňa je zmena formátu súťaže pozitívna správa. Hral som 17 rokov v starom formáte. Tenisti majú náročný program, takže kratšie zápasy a skorší koniec už v sobotu im uľahčuje plánovanie sezóny," dodal na záver Dancevic.





