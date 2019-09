San Francisco chce zakázať predaj elektronických cigariet, podľa vedcov ničia pľúca aj cievy

SAN FRANCISCO 19. júna (WebNoviny.sk) - Mestská dozorná rada v americkom San Franciscu sa v utorok zhodla na zákaze predaja a distribúcie elektronických cigariet.

Podporili tiež zákaz ich výroby na území mesta. Návrh však vyžaduje ďalšie hlasovanie pred tým, ako sa môže stať zákonom. San Francisco by sa tak mohlo stať prvým americkým mestom, ktoré by prijalo takýto zákon.

Majitelia obchodov sú proti

Dozorná rada vyhlásila, že tento krok síce nezabráni mladým, aby fajčili elektronické cigarety, no podľa nich je to začiatok. "Myslíme na ďalšiu generáciu a na ochranu zdravia. Je to tiež správa pre ostatné štáty. Nasledujte nás," uviedol Ahsha Safaí.

Kritici rozhodnutia dozornej rady sa vyjadrili, že dospelí fajčiari by mali mať právo kúpiť si menej škodlivé alternatívy. Proti sú aj majitelia obchodov, ktorí sa obávajú, že budú musieť zatvoriť svoje prevádzky.

Takisto ničia pľúca a cievy

Mnohí experti tvrdia, že elektronické cigarety nie sú také škodlivé ako klasické, pretože neprodukujú toľko rakovinotvorných látok. Vedci však dodávajú, že ich výskum elektronických cigariet je ešte len na začiatku, pričom podľa nich takisto ničia pľúca a cievy.

V USA sa elektronické cigarety stali od roku 2014 najpoužívanejším tabakovým produktom, pričom minulý rok jeden z piatich stredoškolákov uviedol, že za uplynulý mesiac fajčil tieto cigarety.





