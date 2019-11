Samuel Buček ide na skusy do Fínska, prestup mu odporučili v kempe tímu Detroit Red Wings

8.8.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenského hokejového útočníka Samuela Bučeka čaká premiérová seniorská sezóna v pozícii legionára. Po mimoriadne vydarenom ročníku 2018/19, v ktorom postúpil s Nitrou do finále play-off a stal sa najužitočnejším hráčom vyraďovacích bojov Tipsport ligy, zamieril odchovanec klubu spod Zobora do Fínska.

S účastníkom Liigy KooKoo Kouvola podpísal kontrakt na dve sezóny a z "krajiny tisícich jazier" by sa rád odrazil do severoamerickej NHL.

Dobrý tréner

Dvadsaťročný krídelník pred vyše mesiacom absolvoval rozvojový kemp Detroitu Red Wings a práve predstavitelia "červených krídel" mu odporučili prestup do Fínska.

"Diskutovali sme o tejto téme a chceli, aby som odišiel do Liigy. Hra je tu rýchlejšia a organizácia má dobrého trénera. Jussi Ahokas je dobrý v práci s mladými hráčmi a má dostatok skúsenosti z fínskych mládežníckych reprezentácií. Je to preto pre mňa dobrý krok z hľadiska hráčskeho vývoja," uviedol Buček v rozhovore pre web leijonat.com.

Pred minulou sezónou odišiel z Nitry do Fínska Michal Krištof. Kreatívnemu centrovi v uplynulom ročníku len tesne ušiel titul s Karpätom Oulu, ale v klube si urobil dobré meno a stal sa stabilným členom slovenskej reprezentácie. Buček je síce iným typom hráča, no podobný scenár by určite prijal.

Rýchlejšie a jednoduchšie

"Hra vo Fínsku je rýchlejšia a jednoduchšia. Je to viac o obrane ako o útočení. Najdôležitejšie je korčuľovanie. Všetko sa deje oveľa rýchlejšie ako na Slovensku. Preto verím, že si na to zvyknem a dobre sa prispôsobím," pokračoval talentovaný mladík.

Pôsobenie v zahraničí nie je pre Bučeka žiadnou novinkou, keďže ešte pred dovŕšením osemnástych narodenín odišiel do USA. V zámorí počas viac ako dvoch sezón nastupoval v USHL za Chicago Steel a v kanadskej QMJHL za Shawinigan Cataractes.

Mohlo by sa zdať, že vo Fínsku bude pre šikovného útočníka výzvou tamojší jazyk, no obavy sa nepotvrdili. "Všetci hovoria po anglicky, čo mi uľahčuje adaptáciu. Viem, že ak budem niečo potrebovať, dočkám sa pomoci, či už ide o návštevu reštaurácie alebo iné záležitosti," pochvaľoval si člen širšieho kádra seniorského národného tímu.

