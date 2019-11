Šampión Lochte opäť súťaží po dištanci aj protialkoholickom liečení, vybojoval si olympiádu

1.8.2019 (Webnoviny.sk) - Šesťnásobný olympijský šampión Ryan Lochte je späť v súťažnom dianí. Tridsaťštyriročný rodák z Rochesteru ostatných 14 mesiacov nútene pauzoval. keďže si odpykával dištanc od Americkej antidopingovej agentúry (USADA).

Lochte síce nepožil žiadnu zakázanú látku, no pravidlá zakazujú aj intravenózne infúzie. Stať sa tak môže iba v nemocnici alebo na základe terapeutickej výnimky, čo však nebol prípad amerického plavca.

Sympatický návrat

Ten v máji sám zverejnil fotografiu s infúziou. Lochte už v minulosti dostal dištanc na 10 mesiacov, keď s ďalšími troma kolegami z americkej reprezentácie tvrdil, že sa stal obeťou ozbrojenej lúpeže v brazílskom Riu de Janeiro, no tento príbeh čoskoro vyvrátili.

Návrat to bol v podaní Lochteho sympatický - na národnom šampionáte na 200 m polohové preteky dosiahol štvrtý najlepší čas (1:57,88 min). Veľmi sa z neho tešil, pretože mu to zabezpečilo účasť aj v boji o budúcoročné OH v Tokiu. "Som späť, hurá!" radoval sa a doplnil: "Mám za sebou ťažké tri roky. Byť späť je krásne, postaviť sa na štartovacie bloky a opäť súťažiť." V Stanforde ho čakajú ešte štarty v ďalších disciplínach, stále sa však nerozhodol, aká bude jeho priorita smerom k budúcoročnej olympiáde.

Jednotkou je rodina

"Isté veci som zmenil. Mojou jednotkou je teraz rodina, plávanie je až za ňou. Tento šampionát pre odrazovým mostíkom k tomu, aby som zistil, ako na tom som vo svete plávania po dlhšej pauze," vysvetlil Lochte.

Od konkurenta Michaela Phelpsa dostal radu, že prebojovať sa na ďalšiu olympiádu bude náročnejšie ako v minulosti. "Človek je starší, je iný a zmenilo sa jeho telo aj mentalita. V bazéne už nedokážete toľko, čo predtým. Aj veci mimo bazéne už trvajú dlhšie. Ak vážne pomýšľa na návrat na najvyššej úrovni, bude to mať náročné. Čaká ho množstvo ťažkej práce," povedal Phelps.

Je z neho lepší človek

Lochte pri návrate tvrdí, že sa zmenil. "Dostal som sa do bodu, že som sa musel zmeniť. Moje manželka bol opäť tehotná a ja som jej chcel byť nápomocný. Preto som chcel zmenu," poznamenal Lochte, ktorý medzičasom podstúpil rehabilitáciu v protialkoholickej liečebni. Teraz je jeho limitom pohárik vína pri príležitostnej rodinnej oslave.

"V živote sú omnoho dôležitejšie veci. Som rád, že som šiel na liečenie. Potreboval som pomoc a po tom všetkom je zo mňa lepší človek."





