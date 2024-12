Samosprávy pripravujú ďalší protest na vysoké ceny energií. Poukázať chcú na ťažkú ekonomickú situáciu, ktorú vláda nerieši

Občiansky protest s názvom Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom! pripravujú samosprávy na koniec februára. Vyplýva to zo záverov piatkového online rokovania Komory miest Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Cieľom protestu je poukázať na to, že samosprávy sa ocitli v ťažkej ekonomickej situácii a vláda to nerieši.

Nespokojnosť samospráv

„Pokračujeme s ďalšou konkrétnou pripravovanou formou prejavu oprávnenej nespokojnosti s pomalými, neuspokojivými a neprofesionálnymi riešeniami vážnych problémov samospráv zo strany vlády.

Keďže je situácia ďalej neuspokojivá, koncom februára pripravujeme občiansky protest na záchranu samospráv,“ informoval predseda Komory miest ZMOS, podpredseda ZMOS a primátor mesta Partizánske Jozef Božik.

Pripomenul, že najprv predstavili Kysuckú výzvu, v ktorej presne pomenovali požiadavky, na ktoré mala vláda rýchlo reagovať. Potom 30. januára nasledovala prvá protestná aktivita s názvom Mestám a obciam zhasína nádej, v rámci ktorej samosprávy vypli na pol hodinu osvetlenie.





Podľa Božika vláda problémy samospráv stále nerieši. Členovia Komory miest ZMOS vyjadrili nesúhlasné stanovisko k návrhom kompenzačných schém refundácií cien energií. Žiadajú o kompenzácie za obdobie od októbra do decembra 2022 a tiež stanovenie výšky kompenzácií pre verejný sektor po 31. marci 2023.

Kompenzácia

Požadujú kompenzácie ročných zúčtovaní faktúr za rok 2023, ktoré odberatelia obdržia v prvom kvartáli 2024 a kompenzácie pre územia, ktoré nie sú plynofikované. Tie totiž v návrhu kompenzačných schém zahrnuté nie sú. ZMOS chce, aby kompenzácie neboli cez refundácie. Žiada možnosť primeraných splátkových kalendárov pre samosprávy, ktoré nemajú peniaze na zaplatenie faktúr.





Navrhuje tiež zrušenie zálohových platieb za energie a zavedenie platieb na základe skutočnej spotreby pre odberné miesta. Žiada poukázanie nevyčerpaných finančných prostriedkov, ktoré sú v roku 2023 vyčlenené na kompenzáciu vysokých cien energií, do rozpočtov miest a obcí vo forme mimoriadnej dotácie.

„Nechceme byť obeťami zlých rozhodnutí a zlého hospodárenia Vlády SR. Chceme harmonogram návrhov konkrétnych riešení s presnými termínmi splnenia jednotlivých požiadaviek, z ktorých neustúpime,“ prízvukoval Božik a dodal, že ak vláda nebude ich požiadavky akceptovať, budú pokračovať v protestoch na mesačnej báze so zvýšenou intenzitou. Na ďalšom rokovaní Komory miest ZMOS 16. februára dohodnú konkrétny postup pripravovaného februárového protestu na záchranu samospráv.

