Samosprávy môžu požiadať o preplatenie nákladov na pomoc s migračnou krízou, pripomína Remišová

16.3.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie (MIRRI) SR vyhlasuje novú výzvu vo výške 127 miliónov eur. Je určená mestám a obciam na pomoc s migračnou krízou súvisiacou s ruskou agresiou na Ukrajine.

Na tlačovej besede o tom informovala poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

Adresná pomoc bez byrokracie

Prostriedky pochádzajú z eurofondov. Výzva by sa mala týkať takmer 1 500 obcí po celom Slovensku. Ministerka ju označila za veľmi rýchlu a adresnú, bez zbytočnej byrokracie.

Paušálna podpora za prijatie jednej osoby na týždeň je v sume 100 eur. Mestá a obce môžu dostať maximálne 2 600 eur na jedného utečenca, keďže podporu môžu dostať za obdobie najviac 26 týždňov.

„Vyzývam všetkých primátorov, všetkých starostov, aby neotáľali a o eurofondy si zažiadali čo najrýchlejšie. Systém vyplácania bude rýchly, bez zbytočných papierovačiek, stačí podať žiadosť a ich náklady im preplatíme,“ apeluje šéfka rezortu.

Zoznam oprávnených samospráv je súčasťou výzvy. Sú dostupné online. Prípadné otázky môžu žiadatelia smerovať na e-mailovú adresu irop.ukrajina@mirri.gov.sk.

Chystajú výzvu aj pre mimovládky

Remišová doplnila, že nepôjde o jedinú pomoc z eurofondov, pripravuje sa i ďalšia podpora, napríklad aj pre mimovládne organizácie. Na riešenie migračnej krízy by podľa šéfky rezortu investícií Slovensko mohlo celkovo využiť 315 miliónov eur z eurofondov.

Výzva je vyhlásená z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), teda hlavného eurofondového nástroja na podporu regiónov. Ministerka Remišová uviedla, že už minulý rok v marci vyzývala na summite ministrov členské štáty EÚ, aby mohli byť prostriedky z eurofondov použité aj na zmiernenie dopadov migračnej krízy.

„Nebolo ľahké presadiť to, bili sme sa za to celé mesiace, kým bol náš hlas vypočutý a Európska únia schválila legislatívu, ktorá Slovensku umožňuje využiť eurofondy na riešenie migračnej krízy. A my teraz tieto peniaze dávame mestám a obciam, aby sme im vykryli náklady, ktoré v súvislosti s touto krízou mali," vysvetlila.

