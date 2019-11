Samica orangutana, ktorej súd priznal štatút osoby, si zvyká na nový domov

7.11.2019 (Webnoviny.sk) - Tridsaťtriročnú orangutaniu samicu Sandru, ktorej v roku 2015 súdne priznali štatút osoby a z toho vyplývajúce práva, presťahovali tento týždeň do nového domova, Centra pre ľudoopy vo Wauchule na Floride. Sandra tu bude žiť spolu s 21 ďalšími orangutanmi a 31 šimpanzmi, z ktorých väčšinu zachránili z cirkusov či z iných zariadení, kde ich držali v neľudských podmienkach. Ako vo štvrtok pre agentúru The Associated Press (AP) povedala riaditeľka floridského Centra pre ľudoopy Patti Ragan, Sandra je "veľmi milá a zvedavá" a postupne sa zžíva so svojím novým domovom.

Dostala sa na titulky svetových médií

Sandra sa narodila, pôvodne pod menom Marisa, 14. februára 1986 v zoologickej záhrade vo východonemeckom Rostocku. V roku 1999 ju premiestnili do zoologickej záhrady v argentínskej metropole Buenos Aires, kde ju premenovali na Sandru.

V roku 2015, po sťažnostiach na zlé zaobchádzanie s ňou, sa Sandra dostala na titulky svetových médií vďaka rozsudku argentínskej sudkyne Eleny Liberatori, ktorá jej ako historicky prvému zvieraťu pridelila status "osoby iného ako ľudského pôvodu", s čím sa viaže aj to, že ako osoba sa stáva aj "predmetom práv".

Sandra má jedného potomka

Sandra má zatiaľ jedného potomka, samicu Gembiru, ktorá sa jej narodila v roku 1999. Akékoľvek pokusy pracovníkov zoo o zabezpečenie jej ďalšieho potomstva však doteraz zlyhávali.

Naposledy sa ju pokúšali spáriť s orangutanom Maxom, Sandra však oňho nejavila záujem a namiesto pobytu v spoločnom príbytku väčšinu času vysedávala vonku - dokonca aj vtedy, keď pršalo či snežilo.





