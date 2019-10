Salvini možno zabojuje o post šéfa Európskej komisie, je známy svojou protiimigrantskou politikou

RÍM 18. októbra (WebNoviny.sk) - Taliansky vicepremiér Matteo Salvini zvažuje podľa vlastných slov kandidatúru na post šéfa Európskej komisie.

„Je to pravda, priatelia z rôznych európskych štátov ma o to požiadali," povedal predseda krajne pravicovej Ligy Severu v rozhovore pre noviny Repubblica zverejnenom vo štvrtok. „Ešte je to ďaleko. Uvidíme, porozmýšľam o tom,“ uviedol.

Salvini je čoraz viac považovaný za hlavného lídra európskeho protiimigrantského hnutia. Naposledy oznámil záujem o funkciu predsedu výkonného orgánu Európskej únie bývalý fínsky premiér Alexander Stubb, ktorý sa o ňu chce uchádzať ako volebný líder Európskej ľudovej strany (EPP). Európske voľby sa uskutočnia v máji budúceho roka.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !