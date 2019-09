Saková sa s Pellegrinim zhodla, na aké obdobie bude zvolený nový policajný prezident

BRATISLAVA 4. septembra (WebNoviny.sk) - Nový policajný prezident bude môcť byť zvolený na obdobie štyroch rokov dvakrát po sebe.

Ako ďalej informuje portál TV JOJ , televízii to potvrdila ministerka vnútra Denisa Saková s tým, že sa na tom zhodla s premiérom Petrom Pellegrinim.



Portál pripomína, že Saková na svojom facebookovom profile v pondelok večer informovala, že sa stretla s premiérom Pellegrinim.

V statuse uviedla, že "funkčné obdobie prezidenta Policajného zboru nemusí byť nevyhnutne sedem rokov, do úvahy by napríklad prichádzalo skrátenie tejto doby a na druhej strane by sa o túto funkciu mohol uchádzať viac ako len raz".

