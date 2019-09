Saková diskutovala s Pellegrinim o policajnom prezidentovi, funkčné obdobie môže byť kratšie

BRATISLAVA 4. septembra (WebNoviny.sk) - Funkčné obdobie prezidenta Policajného zboru SR nemusí byť nevyhnutne sedem rokov, do úvahy by napríklad prichádzalo skrátenie tejto doby, na druhej strane by sa o túto funkciu mohol uchádzať viac ako len raz.

Na sociálnej sieti to napísala ministerka vnútra Denisa Saková s tým, že o tejto problematike hovorila s predsedom vlády Petrom Pellegrinim. "O zákone však naďalej diskutujeme a snažíme sa o kompromis medzi rôznymi názormi," dodala.



Vláda mala novelu zákona o Policajnom zbore SR, ktorá mení pravidlá výberu policajného prezidenta aj šéfa policajnej inšpekcie pôvodne prerokovať 22. augusta, napokon však tento bod vypustili. Predseda vlády Peter Pellegrini to odôvodnil tým, že okolo ohlasovaných zmien je stále veľa diskusie a z odborných kruhov zaznievajú kritické hlasy, preto má byť ešte predmetom rokovaní.

Ministerka vnútra následne pripustila, že je potrebné nájsť zhodu na dĺžke funkčného obdobia šéfa polície. Podľa pôvodného návrhu mal byť Prezident Policajného zboru SR menovaný na sedem rokov, pričom by mohol vykonávať len jedno funkčné obdobie. Návrh sa však okrem opozície nepozdával napríklad ani koaličnej SNS.

