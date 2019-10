Sagan zvyšuje svoj náskok na Tour de France, v boji o zelený dres prišiel o najvážnejšieho súpera

18.7.2019 (Webnoviny.sk) - Michael Matthews dobrovoľne vycúval z boja o zelený dres na Tour de France. Pred stredajšou 11. etapou mal na druhom mieste bodovacej súťaže manko 62 bodov na Petra Sagana, po nej sa jeho odstup zvýšil na 90 bodov a klesol na štvrté miesto. Dôvod bol prozaický, Matthews si na rýchlostnej prémii ani v cieli nepripísal ani jeden bod, lebo to nechcel.

Podriadil sa tímovému rozhodnutiu

Austrálsky univerzál vo farbách Sunwebu sa podriadil tímovému rozhodnutiu. Počas voľného dňa sa jeho šéfovia rozhodli, že 28-ročný Matthews potlačí vlastné ambície a pomôže 23-ročnému Holanďanovi Ceesovi Bolovi v šprinte o víťazstvo v 11. etape. Výsledné 8. miesto Bola v Toulouse bolo zrejme menej, ako v Sunwebe očakávali.

"Vymysleli to počas voľného dňa a dáva mi to zmysel. Chceli, aby som si dal voľnejší deň a pomohol tímu. Navyše, ak prestanem naháňať body do zelenej súťaže, môžem sa dostať do únikov. Už ma nebudú tak dôsledne kontrolovať ako doteraz," vravel Michael Matthews, cituje ho špecializovaný portál Cyclingnews.

"V deviatich z desiatich prípadov som ja líder, aj preto sme chceli teraz niečo zmeniť. Aj ja som chcel ukázať, že viem byť nápomocný v etape, ktorej záver vyhovuje viac niekomu inému ako mne. Občas je dobre vymeniť si pozície. Posilní to tímového ducha. Cees Bol je dobrý šprintér, zaslúžil si šancu," dodal na vysvetlenie skúsený Austrálčan.

Väčšia voľnosť do únikov

Práve Matthews bol pre svoju univerzálnosť v šprintoch na rovine aj do kopca azda najvážnejší konkurent Petra Sagana v bodovacej súťaži. Rodák z Canberry, ktorý je fanúšikom známy aj tým, že má slovenskú manželku, zdupľoval, že rozhodnutie neuchádzať sa o zelený dres mu dáva väčšiu voľnosť do únikov s možnosťou zaútočiť na etapové víťazstvo.





"Blízkosť k Saganovi v boji o zelený dres mi znemožňovala dostávať sa do únikov. Priveľmi si ma všímali. Buď chcete zelený dres alebo etapové víťazstvá. Nakoniec sme urobili rozhodnutie a vzdali sa možnosti získať zelený dres," skonštatoval Matthews.

Matthews už jeden zelený dres na Tour de France získal. Bolo to v roku 2017, keď Sagana diskvalifikovali (ako sa neskôr ukázalo neprávom) po incidente s Markom Cavendishom v 4. etape. Slovenský "Tourminátor" v ďalších šiestich svojich účastiach na TdF zakaždým ovládol bodovaciu súťaž.

Zelený dres sa neplánuje

Na pripomenutie, že Saganovi by sa aj tento rok mohlo stať niečo nepredvídané a Matthews by mohol zaútočiť na triumf v bodovacej súťaži, Austrálčan podotkol:





"Myslím si, že také niečo si nemôžete plánovať. V roku 2017 som bol dobre pripravený bojovať o zelený dres. Netvrdím, že by som ho určite získal aj pri účasti Sagana až do konca, ale bol som pripravený oň bojovať až do Paríža. Vtedy som mal dobré nohy do šprintov aj horských dojazdov."





Na záver svojho vysvetľujúceho príbehu ešte Matthews dodal: "Verím, že o rok sa vrátim na Tour s cieľom získať zelený dres rovnako ako to bolo v roku 2017."

