Sagan prišiel na Tour de France o tímového kolegu, mal hrať dôležitú úlohu v horských etapách

20.7.2019 (Webnoviny.sk) - Už aj Bora-Hansgrohe sa zaradila k tímom, ktoré nedokončia Tour de France v plnej zostave. Prvý nečakaný výpadok priniesla piatková časovka v Pau.

Bolestivá grimasa a krvavé koleno

Spolujazdec Petra Sagana Maximilian Schachmann ju síce dokončil na 147. mieste, ale cieľovú čiaru preťal s bolestivou grimasou v tvári, krvavým kolenom a ako sa neskôr ukázalo, aj so zlomenou rukou.

Dvadsaťpäťročný Berlínčan vo svojej premiére na Tour de France plnil úlohu domestika. Športový riaditeľ Ján Valach ešte pred začiatkom Tour poznamenal, že práve Schachmann bol "podľa potreby pripravený vypomôcť kdekoľvek, aj Petrovi Saganovi."

"Ospravedlňujem sa tímovým kolegom, že som ich nechal ´v štichu´. Všetci sme v úvodných 12 etapách preukázali veľkú snahu a ja som mal hrať dôležitú úlohu v nadchádzajúcich horských etapách. Mal som v nich pomáhať Patrickovi Konradovi a Emanuelovi Buchmannovi. Je mi naozaj veľmi ľúto, že už nebudú môcť rátať s mojou podporou," uviedol Schachmann na oficiálnej webovej prezentácii tímu Bora-Hansgrohe.

Veľká škoda pre pretekára

Vedenie tímu pripomína, že úradujúci majster Nemecka v pretekoch s hromadným štartom jazdil v časovke výborne a ešte na treťom medzičase figuroval na piatom mieste. Neskôr sa však nevyhol pádu v zákrute 1,1 km pred cieľom, kde sa skončili aj nádeje skvelého belgického pretekára Wouta van Aerta.

"Príliš rýchlo som do toho nabehol do pravej strany a bolo to nesprávne rozhodnutie. Na klzkej ceste sa mi pošmyklo predné koleso a už som nemohol nič robiť iba spadnúť," opísal Schachmann, ktorý vlani v Innsbrucku ešte ako člen tímu Quick-Step Floors získal titul majstra sveta v tímovej časovke.

Športový riaditeľ Enrico Poitschke uviedol, že predčasný koniec Schachmanna na TdF je veľká škoda pre družstvo aj pretekára. "Mal dobrú formu a v časovke nasadil silné tempo. V zjazde však urobil chybičku, po ktorej pyká nielen on, ale celý tím. V náročných horských previerkach, ktoré nasledujú, nám bude chýbať. Je to však stále mladý pretekár a keď nemáte dostatok skúseností, nevyhnete sa chybám. Je to šport," skonštatoval Poitschke.

Začne sa bitka o celkové poradie

Pred sobotňajšou kráľovskou pyrenejskou etapou s dojazdom na slávnom Tourmalete prevládajú vo vystúpení tímu Bora-Hansgrohe stále pozitíva. Slovák Peter Sagan je suverénny líder bodovacej súťaže a vyhral aj jednu etapu.

Nemec Emanuel Buchmann je šiesty v celkovom priebežnom poradí s trojminútovým mankom na lídra Francúza Juliana Alaphilippa. V tímovej súťaže patrí Bore štvrtá priečka a v súťaži pretekárov do 25 rokov je Rakúšan Gregor Mühlberger piaty.

"Zatiaľ sme veľmi spokojní s tým, ako si počínajú naši pretekári. Pravá bitka o celkové poradie sa však začne v sobotu," dodal Poitschke.

