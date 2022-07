Sagan na Tour de France 2022 zvládol všetky horské etapy a Vingegaard sa blysol gestom fair-play po páde Pogačara (video)

22.7.2022 (Webnoviny.sk) - Vo štvrtkovej 18. etape na 109. ročníku cyklistických pretekov Tour de France si to opäť rozdali medzi sebou dvaja najväčší favoriti na celkové prvenstvo.

Súboj dopadol lepšie pre Dána Jonasa Vingegaarda z tímu Jumbo-Visma, ktorý v záverečnom stúpaní na Hautacam ušiel Slovincovi Tadejovi Pogačarovi (UAE Emirates) a vďaka svojmu druhému triumfu na "Starej dáme" si zvýšil náskok v súťaži o žltý dres na 3:26 min.

Slovenský majster Peter Sagan prišiel do cieľa na 109. pozícii so stratou viac ako 34 minút na víťaza.

Bude mať aj bodkovaný dres

"Je to úžasné, svojej priateľke a dcére som povedal, že chcem v etape zvíťaziť pre ne. Musím sa poďakovať svojim kolegom, všetci boli skvelí. Potrebujem zostať sústredený a ísť deň za dňom. Nechcem ešte hovoriť o celkovom víťazstve na Tour, to môžem až o dva dni," povedal Vingegaard po etape podľa oficiálneho webu Tour de France.

Počas zjazdu z predposledného kopca takmer spadol, neskôr sa ocitol na zemi Pogačar, ale držiteľ žltého dresu na neho počkal. Vingeggard získa aj bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára, ktorý v predošlých dvoch rokoch patril Pogačarovi.

Najprijateľnejší spôsob prehry

"Toto je najprijateľnejší spôsob, ako prehrať. Dal som do toho všetko a nič nebudem ľutovať. Môžem ešte uspieť v jednej etape a budem sa o to snažiť. Jumbo bol na Tour perfektný, bol silný každý deň. Dnes zvíťazil ten lepší, Jonas bol silnejší ako ja. Dal som všetko do predposledného kopca a aj pád na mne zanechal stopy. Jonasa rešpektujem a je od neho pekné, že na mňa počkal. V zjazde som moc riskoval a spadol som, nemôžem za to viniť nikoho iného," uviedol po 18. etape Pogačar, ktorý triumfoval v ostatných dvoch edíciách TdF. S prehľadom však získa tretí biely dres pre najlepšieho jazdca do 25 rokov.

Sagan ešte môže zabojovať

Sagan zvládol všetky horské etapy a do Paríža by mal prísť bez problémov. V piatkovej 19. a v nedeľňajšej 21. etape na Elyzejských poliach ešte bude môcť bojovať o víťazstvo v šprinte.

"Prvých desať dní si človek zvyká na náročnosť pretekov, od 10. do 15. etapy je to prelomové a potom už si zvyknete. Je dobré, že kopce sú už za nami. V piatok to môže byť zaujímavé, podľa toho, ako bude fúkať vietor," zhodnotil 32-ročný Žilinčan svoje doterajšie účinkovanie na 109. ročníku TdF pre RTVS.

Van Aert útočí na Saganov rekord

V celkovom poradí patrí trojnásobnému majstrovi sveta 123. miesto so stratou 4:34:08 h na Vingegaarda, v súťaži o zelený dres je deviaty so 104 bodmi. Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma) útočí na Saganov rekord na TdF v počte bodov, má ich na konte už 451.

Sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže zaznamenal historické maximum 477 bodov v roku 2018. V piatok čaká na pretekárov rovinatá 19. etapa s dĺžkou 188 km, v ktorej sa očakáva súboj šprintérov.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

