Sagan môže prekonať osobný rekord na Tour de France 2018, tretím triumfom si vyrovnal maximum

VALENCE 20. júla (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan zvíťazil v trinástej etape 105. ročníka Tour de France a pripísal si už tretie prvenstvo na prebiehajúcej edícii "Starej dámy".

Rovnaký výsledok dosiahol aj v rokoch 2012 a 2016, ale teraz má ešte niekoľko príležitostí na prekonanie osobného rekordu. Navyše, nahrávajú mu aj výpadky viacerých špurtérov.

Papierové predpoklady sa dokonale naplnili

Po náročných alpských stúpaniach sa pelotón výraznejšie zredukoval. Vypadli z neho Marcel Kittel, Mark Cavendish, Fernando Gaviria, André Greipel aj Dylan Groenewegen. Sagan bol preto v piatkovej trinástej etape s cieľom vo Valence pasovaný za hlavného favorita na víťazstvo. Jeho najväčšími konkurentmi mali byť Nór Alexander Kristoff, Francúz Arnaud Démare a Nemec John Degenkolb.





Papierové predpoklady sa dokonale naplnili. Dvadsaťosemročný Žilinčan v záverečnom špurte do mierneho stúpania tesne zdolal Kristoffa a pripomenul mu porážku z minuloročného svetového šampionátu v Bergene. V tesnej koncovke skončil tretí Démare, štvrté miesto obsadil Degenkolb a elitnú päťku uzavrel Belgičan Greg Van Avermaet.

Jedenáste etapové víťazstvo

"Je to fantastické. Som veľmi rád, že som dnes zvíťazil. Je to pre mňa pekné a chcel by som sa takisto poďakovať tímovým kolegom, ktorí odviedli vynikajúcu prácu. V závere som spočiatku zaostával, ešte 600 metrov pred cieľom som bol pomerne vzadu, ale v poslednej zákrute som sa posunul vyššie. Zostal som za zadným kolesom Alexandra Kristoffa a dokázal som ho zdolať," zhodnotil v televíznom rozhovore bezprostredne po príchode do cieľa jazdec tímu Bora-Hansgrohe.





Peter Sagan si pripísal vo Valence už celkovo jedenáste etapové víťazstvo na Tour de France a vo svojej zbierke má 42 pódiových umiestnení na najprestížnejších cyklistických pretekoch sveta. Okrem toho si poistil zelený dres pre lídra bodovacej súťaže, v ktorej nazhromaždil dosiaľ dovedna 398 bodov. Aj v tomto prípade je blízko prekonania svojho osobného maxima (470 bodov).

