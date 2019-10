Sagan kritizuje Asociáciu profesionálnych cyklistov, vo veľkom teple by sa vraj jazdiť nemalo

24.7.2019 (Webnoviny.sk) - Utorkovú etapu na Tour de France v okolí mesta Nimes sprevádzali teploty do 40 °C, čo predstavovalo počas 177 km enormné zaťaženie na organizmus cyklistov.

Slovák Peter Sagan v šprintérskej koncovke finišoval na 4. mieste a v cieli okrem iného povedal, že teplo bolo "šialené".

Saganove kritické poznámky

Líder tímu Bora-Hansgrohe si neodpustil kritické poznámky voči Asociácii profesionálnych cyklistov, ktorá by sa podľa neho mala zasadiť o to, aby sa nejazdilo v takom veľkom teple.

Na vysvetlenie, Cyclistes Professionnels Associés (CPA) je podľa definície z jej oficiálnej stránky "Jediné medzinárodné neziskové združenie uznané Medzinárodnou cyklistickou úniou (UCI), ktoré chráni chráni záujmy profesionálnych jazdcov."

"Myslím si, že CPA by s tým mala niečo robiť. Neviem, za čo ich platíme, keď nás nechránia. Mal som prvú fľašu, potom druhú a ďalšiu a ďalšiu, bolo to šialené. A to bolo ešte celkom dobré, lebo sme mali etapu na rovine. Ak by sme však prišli do kopcov v takomto počasí, bolo by to oveľa horšie," uviedol Peter Sagan, cituje ho špecializovaný portál CyclingNews.

Teplo uberá cyklistom z koncentrácie

Francúzsko v týchto dňoch zasiahla silná vlna horúčav, ktorá by mala pokračovať až do konca týždňa. Od štvrtka do soboty pobudnú cyklisti v Alpách, kde by sa teploty mali vyšplhať k tridsiatim stupňom.

"Je veľký rozdiel jazdiť pri teplote 20 a 40 °C. Aj malá chyba môže viesť ku katastrofe," vyhlásil športový riaditeľ tímu Mitchelton-Scott Matt White na portáli cyclingweekly.com. "Čo sa týka etapy v Nimes, tam býva pravidelne teplo, ale je to rovina a pretekári majú zväčša poruke pomocníkov, ktorí im podajú vodu," povedal White ešte pred utorkovou 16. etapou.

"Teplo je nepríjemné, lebo vám uberá z koncentrácie. Musíte sa sústrediť o čosi viac ako zvyčajne, aby ste neurobili chybu. Inak za to môžete tvrdo zaplatiť," uviedol Jakob Fuglsang ešte počas dňa voľna v Nimes. Paradoxne, práve tento Dán vo farbách Astany musel počas utorkovej etapy odstúpiť z pretekov. Pri páde, ktorý nezavinil on, si bolestivo narazil ruku a nebol schopný pokračovať.

Horúčavy nemajú radi ani fanúšikovia

Horúce dni na Tour de France nemajú radi ani fanúšikovia, lebo zväčša nevidia toľko vzruchu, ako by chceli. "Má to negatívny dopad na preteky, lebo sa toho až tak veľa nedeje. Každý si radšej rozmyslí, či sa bude snažiť a potom riskovať nejaké zdravotné problémy," myslí si Tom Southam, športový riaditeľ tímu EF Education First.





"Zažívame to najmä na pretekoch Tour Down Under v Austrálii, ale aj teraz na Tour de France už bolo veľmi teplo. Napríklad aj minulú sobotu pri stúpaní na Tourmalet," doplnil k téme Juhoafričan Daryl Impey, víťaz jednej z etáp na TdF 2019.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !