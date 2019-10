Sagan hľadá dobrý pocit z minulosti, tvrdí Vila. Rozbalí to na ceste do Roubaix, verí jeho otec

BRATISLAVA 9. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan má za sebou štyri vystúpenia na veľkých jarných klasikách, ale o víťazstvo do záverečných metrov bojoval iba v jednom prípade. Hneď v tom prvom na pretekoch Miláno - San Remo, kde skončil štvrtý.

Potom prišla 17. priečka na E3 Binck Bank Classi a 32. miesto na Gent-Wevelgem, kde proti nemu boli mechanický problém či vyčerpávajúce kilometre strávené udávaním tempa v úniku. Napokon prišiel prvý z vrcholov jari na belgickom monumente Okolo Flámska a Sagan, hoci bol až do samého konca členom väčšej skupiny favoritov, to vytiahol "iba" na 11. miesto.

"Peter zatiaľ stále hľadá svoj dobrý pocit na bicykli z minulosti. My musíme teraz zanalyzovať, prečo to tak je. V sumáre to na Okolo Flámska neboli pre neho zlé preteky, ale ani perfektné. Pokúsime sa to zmeniť," uviedol Patxi Vila, športový riaditeľ tímu Bora-Hansgrohe a Saganov tréner, v rozhovore pre špecializovaný web Cyclingnews.

Stále nie je vo vrcholnej forme

Choroba, ktorá prikvačila trojnásobného majstra sveta skraja cyklistickej jari, má tiež vplyv na jeho súčasné výsledky. "Pravdepodobne ho to zasiahlo viac, než sme si boli ochotní pripustiť. Nie je to výhovorka, ale rozhodne mu to nepomohlo," komentoval Patxi Vila.

Doplnil, že verí v pozitívny posun dopredu už na pretekoch Paríž-Roubaix, kde bude práve slovenský cyklista obhajovať víťazstvo spred roka.





Podľa mnohých najťažšia monumentálna klasika, prezývaná "Peklo severu", sa uskutoční v nedeľu 14. apríla. "Peter stále nie je vo svojej vrcholnej forme. Sme sklamaní, lebo víťazstvá po takmer šesťmesačnej príprave zatiaľ neprichádzajú, ale taký je šport. Chceme sa posunúť dopredu," doplnil Vila.

Menšie problémy s nohou

V podobnom duchu hovoril po pretekoch Okolo Flámska aj Saganov otec Ľubomír, ktorý s ním absolvuje tento rok kompletný program jarných prestížnych jednorazových pretekov.





"Pred štartom som cítil, že by mohol vyhrať, ale ukázalo sa, že ešte potrebuje týždeň na to, aby sa dal celkom do poriadku. V pondelok pred pretekmi absolvoval vyšetrenie s nohou, s ktorou má menšie problémy po páde na Tour de France. Ale nie je to nič mimoriadne, rieši to rôznymi cvičeniami, ktoré mu odporučili skúsení fyzioterapeuti," povedal Ľubomír Sagan pre denník Šport.





Svojmu synovi verí, že sa vráti na víťaznú cestu z uplynulých rokov. "Som presvedčený, že na trati do Roubaix to rozbalí. Že budeme v cieli všetci spokojní a budeme sa tešiť z jeho víťazstva. Zatiaľ sa mu šťastie v tejto sezóne veľmi vyhýba, ale raz to predsa len musí prísť," doplnil Ľ. Sagan.





Preteky Paríž-Roubaix známe mnohými úsekmi dláždenými kockami sa jazdia v nedeľu 14. 4. z Compiégne do Roubaix a majú dĺžku 257 km. Vlani tam Sagan triumfoval po takmer šiestich hodinách v sedle bicykla, keď sa sóloúnikom dotiahol na Švajčiara Silvana Dilliera a v záverečnom špurte na velodróme v Roubaix mu nedal šancu.

