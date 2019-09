Sagan bojoval v záverečnom šprinte 3. etapy Tirreno-Adriatico a porazil Gaviriu

FOLIGNO 15. marca (WebNoviny.sk) - Talian Elia Viviani z tímu Deceuninck - Quick Step sa stal víťazom piatkovej 3. etapy na 54. ročníku cyklistických pretekov Tirreno-Adriatico, ktoré sú súčasťou kalendára WorldTour.

Najdlhšia etapa Pretekov dvoch morí

Etapa so štartom v Pomarance a cieľom vo Folignu merala 226 km a bola najdlhšia v tohtoročnej edícii Pretekov dvoch morí. Jej záver mal podľa predpokladov na rovine podobu hromadného šprintu a Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) v ňom obsadil skvelé druhé miesto, keď len o centimetre zdolal Kolumbijčana Fernanda Gaviriu (UAE-Team Emirates).

Sagan ukázal, že mu z majstrovstva nič neubrala choroba z predchádzajúcich dní, či smola, ktorá ho postihla v závere štvrtkovej 2. etapy v podobe defektu 23 km pred cieľom.

"Vedel som, že to nebude jednoduchý šprint, ale chcel som to vyskúšať. Hoci moja forma ešte nie je na úrovni, na akej by mala byt, ale cítil som sa lepšie ako v uplynulých dňoch. Môj tím v záverečných kilometroch odviedol skvelú prácu a bol som vďaka nim pred šprintom vo výhodnej pozícii. Bolo to veľmi tesné, ako sa aj dalo očakávať. Každý deň sa cítim byť silnejší a verím, že v ďalších etapách sa nám ešte podaria pekné umiestnenia," povedal Sagan podľa webovej stránky tímu Bora-hansgrohe.

Lídrom celkovej priebežnej klasifikácie zostal Brit Adam Yates z tímu Mitchelton-Scott. Má rovnaký čas ako jeho americký tímový kolega Brent Bookwalter. Tretí je Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma) s odstupom 7 sekúnd.

Taliansky rýchlik sa vyrútil

Piatkový únik tvorili Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF), Alexander Cataford (Israel Cycling Academy), Natnael Berhane (Cofidis), Stepan Kurianov (Gazprom-Rusvelo) a Sebastian Schönberger (Neri Sottoli - Selle Italia - KTM). Rus Kurianov vyhral obe šprintérske prémie a hlavné pole ho pohltilo skôr ako kolegov z úniku.

Náskok zostávajúcej štvorice klesol z tri a pol minúty 40 km pred cieľom na menej než pol minúty 10 km pred koncovou čiarou. Potom ešte z prednej skupiny zaútočil Rakúšan Schönberger, ale jeho pokus už nemal šancu na úspech. V posledných troch kilometroch už bol hlavný "balík" pohromade a vpredu sa vo výhodnej pozícii objavil aj Peter Sagan.

Po výjazde z poslednej zákruty pred cieľom bol Sagan dokonca na čele, ale dlhý špurt nedotiahol do úspešného konca. Z jeho zadného kolesa sa vyrútil taliansky rýchlik Elia Viviani a pripísal si 71. víťazstvo v profikariére, štvrté v tomto roku. Sagana v samom závere ešte dostihol Fernando Gaviria, ale už sa pred neho nedostal.

Tirreno-Adriatico 2019 výsledky: 3. etapa (Pomarance - Foligno, 226 km): 1. Elia Viviani (Tal.) Deceuninck - Quick Step 5:26:45 h, 2. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 3. Fernando Gaviria (Kol.) UAE-Team Emirates, 4. Giacomo Nizzolo (Tal.) Dimension Data, 5. Jens Keukeleire (Belg.) Lotto Soudal, 6. Davide Cimolai (Tal.) Israel Cycling Academy - všetci rovnaký čas ako víťaz. Poradie po 3. etape: 1. Adam Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott 10:37:19 h, 2. Brent Bookwalter (USA) Mitchelton-Scott - rovnaký čas ako líder, 3. Primož Roglič (Slovin.) Jumbo-Visma, 4. Laurens de Plus (Belg.) Jumbo-Visma - obaja +7 s, 5. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb, 6. Sam Oomen (Hol.) Sunweb - obaja +22,... 131. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +12:48 min.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !