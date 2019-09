Šafranko bude vďačný za každú šancu. Verí, že Slováci v Azerbajdžane zvládnu úlohu favorita

ŠAMORÍN 2. júna (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti sa v júnovom asociačnom termíne predstavia v dvoch zápasoch.

Najskôr v piatok 7. júna nastúpia v Trnave v prípravnom stretnutí proti mužstvu Jordánska. Následne sa presunú do azerbajdžanského Baku, kde vo svojom treťom dueli v E-skupine kvalifikácie ME 2020 budú chcieť "uchmatnúť" všetky tri body (hrá sa v utorok 11. júna, pozn.).

Musia sa zodpovedne pripraviť

"Azerbajdžan je súper, s ktorým môžeme vyhrať. Dnes sa však už nikto nepoddá len tak, musíme sa na tento zápas zodpovedne pripraviť. Ak potvrdíme kvalitu, ktorú v mužstve máme, tak verím, že by sme mali zvíťaziť. Nebude to ľahké. Dôležité bude najmä to, ako zvládneme úlohu favorita," povedal pre agentúru SITA útočník Pavol Šafranko.

Účastník predvlaňajšieho ME "dvadsaťjednotiek" v Poľsku priznal, že o Azerbajdžane veľa nevie. "Až na útočníka Ramiľa Šejdajeva, ktorý hrával v Žiline, vôbec nepoznám azerbajdžanských futbalistov," doplnil.

Dvadsaťštyriročný rodák zo Stropkova strávil sezónu 2018/2019 na hosťovaní z dánskeho Aalborgu v škótskom druholigovom klube Dundee United. V 40 súťažných dueloch za tento tím nastrieľal 15 gólov. Podľa škótskych médií sa tak ocitol v hľadáčiku viacerých tamojších tímov vrátane slávneho Glasgowa Rangers. Nastúpil tiež v obidvoch marcových kvalifikačných dueloch proti Maďarsku (2:0) a Walesu (0:1), aj keď iba na niekoľko minút. Bol by však rád, keby sa objavil na ihrisku aj v júnových vystúpeniach.

K veciam pristupuje s pokorou

"Za každú šancu, ktorú dostanem, sa budem snažiť odvďačiť. Nemám veľké oči, radšej k veciam pristupujem s pokorou. Reprezentácia je pre mňa neskutočná česť. Som veľmi rád, že som sa dostal do nominácie na tieto júnové zápasy," dodal niekdajší hráč Dunajskej Stredy, Podbrezovej či Prešova.

Šafranko sa v závere klubovej sezóny s Dundee United pokúšal v baráži o postup do škótskej Premier League. Nakoniec neúspešne. Tím z Tannadice Parku v minulotýždňovej nedeľňajšej odvete finále baráže so St. Mirrenom prehral až v rozstrele zo značky pokutového kopu, v ktorom sa nepresadil žiadny zo strelcov tohto tímu vrátane Šafranka v druhej sérii.

"Po zápase sme pociťovali sklamanie, ale život ide ďalej. V rozstrele som neskóroval, nekopol som to veľmi dobre a brankár mi to vyrazil," poznamenal Šafranko. Prezradil, že v semifinále baráže proti Invernessu Caledonian zažil aj náročnejšie chvíle, keď niekoľko dní zápasil s horúčkami.

