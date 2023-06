Sacharovova cena pozná svojho nového laureáta, je ňou bieloruská demokratická opozícia

22.10.2020 (Webnoviny.sk) - Sacharovovu cenu za slobodu myslenia tento rok udelili bieloruskej demokratickej opozícii. Vo štvrtok na poludnie to oznámil predseda Európskeho parlamentu David Sassoli, informoval EP v tlačovej správe.

"Dovoľte mi zablahoželať zástupcom bieloruskej opozície za ich odvahu, nezlomnosť a odhodlanosť. Stáli a stále stoja silní zoči-voči omnoho silnejšiemu protivníkovi. Na svojej strane však majú niečo, čo hrubá sila nemôže nikdy poraziť - pravdu. Takže môj odkaz pre vás, drahí laureáti, je zostaňte silní a nevzdávajte sa vo svojom boji. Vedzte, že sme na vašej strane," vyjadril sa Sassoli.

"Rád by som tiež povedal niečo k nedávnemu zavraždeniu jedného z tohtoročných finalistov, Arnolda Joaquína Morazána Eraza, ktorý patril do environmentálnej skupiny Guapinol," doplnil predseda EP s tým, že v prípade sa musí uskutočniť "dôveryhodné, nezávislé a okamžité vyšetrovanie" a zodpovední musia čeliť spravodlivosti.

Ľudia v Bielorusku protestujú od 9. augusta, keď v prezidentských voľbách podľa oficiálnych výsledkov opäť triumfoval Alexander Lukašenko, čo však mnohí považujú za podvod.

Na stranu nespokojných Bielorusov sa pritom postavili aj Európska únia a Spojené štáty americké. Lukašenkova vyzývateľka Svetlana Cichanovská musela krátko po voľbách ujsť do exilu v Litve.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

