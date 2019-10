Sabbatini je na Havaji v Top 30, je prvým Slovákom na turnaji PGA Tour v histórii

HONOLULU 11. januára (WebNoviny.sk) - Rory Sabbatini figuruje po prvom kole golfového turnaja Sony Open na Havaji, ktorý je súčasťou seriálu PGA Tour, na delenej 29. pozícii.

Juhoafrický rodák so slovenským pasom zvládol úvodných osemnásť jamiek s bilanciou dva údery pod par ihriska a udržiava sa v hornej polovici 144-členného štartového poľa.

Na prvom mieste je prekvapivo 25-ročný Kanaďan Adam Svensson, ktorý potreboval v úvodnom kole iba 61 ran, čo znamená výsledok deväť pod par. Tesne za ním sú Američania Andrew Putnam (-8) a Matt Kuchar (-7).

Štyridsaťdvaročný Sabbatini vlastní slovenské občianstvo iba od decembra 2018 a podujatie na Havaji je jeho prvým mimo farieb rodnej krajiny. Na okruhu PGA Tour štartuje pravidelne od roku 2000, šesťkrát sa mu podarilo takýto turnaj vyhrať. Medzi jeho úspechmi je aj druhá pozícia na podujatí Masters v roku 2007.

Zároveň má šancu stať sa prvým reprezentantom SR, ktorý sa v golfe predstaví na OH. Kvalifikácia do Tokia 2020 prebieha od 1. júla 2018. Miestenka do japonskej metropoly by Sabbatinimu nemala uniknúť zásluhou redukovaného poradia.

